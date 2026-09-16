Las Ventas hace historia con 21.816 abonados gracias a Morante

Casi toda la plaza de Las Ventas estará abonada en la próxima Feria de Otoño. Nunca antes se había conseguido un número de abonados tan alto en la plaza de toros Monumental madrileña y un nombre tiene la culpa de que este 2026 haya sido así: Morante de la Puebla. El boom que se está viviendo en casi todas las ferias y plazas de toros de España y que analizó Libre Mercado hace unas semanas viene precedido de un aumento por el interés en la tauromaquia, especialmente entre los más jóvenes, tras décadas de acoso animalista.

En Madrid la tendencia ha ido siendo positiva, especialmente desde la pandemia, donde el número de abonados ha ido al alza temporada tras temporada. La histórica doble jornada del 12 de octubre de 2025 con el protagonismo de Morante de la Puebla y su desconcertante retirada de los ruedos ha sido uno de los acontecimientos más emocionantes en las últimas décadas en Las Ventas. El regreso del cigarrero al coso de la calle de Alcalá el 12 de octubre de 2026 ha creado una expectación total por la Corrida de la Hispanidad que pondrá fin, como viene siendo costumbre, a la temporada taurina en la capital de España.

Ya en 2025, con el doblete morantista del 12-O, Las Ventas alcanzó su récord de abonados. Un número que también fue muy positivo en una Feria de San Isidro 2026 con 615.000 espectadores y 19 tardes en las que se colgó el cartel de no hay billetes y en la que Morante no se anunció pese a su exitoso y sangriento regreso a los ruedos en Sevilla unas semanas antes. Ahora con Morante se ha alcanzado el récord absoluto de abonados con 21.816 sobre un aforo total de 22.964, un auténtico éxito para Plaza 1, la empresa gestora de la plaza de toros madrileña. Este jueves 17 de septiembre se podrán adquirir las entradas sueltas a las 00:00 horas a través de los canales de venta online y a las 10:00 horas en las taquillas de la plaza.

Sin duda la morantemanía está llevando en masa al público a las plazas de toros, pero no hay que quitar méritos a otros matadores de toros que también son responsables de este auge como es el caso de Andrés Roca Rey. Sin embargo, el astro peruano no está anunciado en la Feria de Otoño 2026. Roca Rey protagonizó el cartel y actuó en dos corridas en la pasada Feria de San Isidro, pero no quiso recoger el guante lanzado por Borja Jiménez en la presentación de la misma a principios de año cuando le dijo que lidiaran la corrida de Victorino Martín. Finalmente el peruano no toreará en Madrid en otoño ni tampoco estará en Zaragoza, última feria de la temporada.

Morante, en abierto por televisión

La Feria de Otoño 2026 se celebrará en los dos primeros fines de semana de octubre los días 1, 2, 3 y 4 y 9, 10, 11 y 12. Un ciclo de mucho interés que viene precedido en Las Ventas por el septiembre torista con festejos todos los domingos del mes. El ciclo otoñal arranca el jueves 1 de octubre con la novillada de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau. Le siguen ese primer fin de semana tres corridas de toros: la de Alcurrucén del viernes 2 con Diego Urdiales, Fortes y Christian Parejo, que sustituye al herido Mario Navas; la de Victoriano del Río con Emilio de Justo, Víctor Hernández y la confirmación de Marco Pérez el sábado 3 y la de Victorino Martín con Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez.

Por ahora esta primera parte de la Feria de Otoño no se televisará mientras que la segunda parte, en la que está la Corrida de la Hispanidad con Morante de la Puebla, sí que se podrá ver casi al completo en abierto por Telemadrid. El único festejo que no se dará es el del viernes 9 de octubre: la Gran Final del certamen de novilladas sin caballos Camino hacia Las Ventas. El ente autonómico sí que dará la novillada del sábado 10 de octubre en la que Álvaro Serrano, novillero triunfador de San Isidro 2026, lidiará 6 novillos en solitario de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta.

El broche de oro de la Feria de Otoño 2026 y de la temporada taurina en la capital de España que se verá en abierto por Telemadrid lo ponen dos corridas de toros el domingo 11 de octubre y el lunes 12, día de la Fiesta Nacional. El domingo, los matadores de toros Antonio Ferrera y Román lidiarán mano a mano un encierro de Adolfo Martín y el lunes en la Corrida de la Hispanidad Morante de la Puebla, el mexicano Héctor Gutiérrez, vencedor de la Copa Chenel 2026, y Aarón Palacio, que confirmará alternativa, están anunciados con toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.