Locura por el regreso de Morante a Las Ventas: agota en minutos las entradas para la Hispanidad

La expectación en torno al regreso de Morante de la Puebla a la plaza de toros de Las Ventas ha desatado una auténtica marea de peticiones entre los aficionados. El próximo 12 de octubre, fecha en la que se conmemora la Fiesta Nacional, el coso madrileño colgará el cartel de 'no hay billetes', tras agotarse en apenas unos minutos todas las localidades disponibles para este tradicional festejo de la Hispanidad, que servirá además como broche de oro a la temporada taurina 2026 en la capital de España.

Según ha desvelado Plaza 1, la empresa arrendataria de la Monumental madrileña, las entradas sueltas para los dos últimos festejos de septiembre, los seis que componen la Feria de Otoño y la citada corrida del 12 de octubre se pusieron a la venta la pasada madrugada a través de su página web. La respuesta del público ha sido arrolladora, confirmando el inmenso tirón taquillero del torero de La Puebla del Río, que sigue siendo uno de los principales atractivos de la tauromaquia actual.

Esa tarde de octubre estará cargada de un profundo simbolismo. El diestro sevillano volverá a pisar el mismo albero en el que, hace justo un año, firmó una de las páginas más brillantes de su extensa trayectoria profesional. En aquella ocasión, Morante logró abrir su segunda Puerta Grande de Las Ventas tras una faena antológica. Sin embargo, el clímax de la jornada llegó instantes después, cuando el torero decidió cortarse la coleta por sorpresa, un gesto que encogió el corazón de la afición al interpretarse como una retirada definitiva de los ruedos.

Afortunadamente para los amantes de la tauromaquia, el diestro dio marcha atrás meses después. Su decisión de volver a vestirse de luces en 2026 ha marcado el ritmo de una temporada en la que se ha erigido como el gran reclamo de los principales abonos de la geografía nacional. Este esperado retorno culminará con la corrida de la Hispanidad, donde hará el paseíllo junto al torero mexicano Héctor Gutiérrez, flamante vencedor de la Copa Chenel, y el novillero Aarón Palacio, que tomará la alternativa en Madrid en una cita de máxima responsabilidad.

Por otro lado, la gestora de la primera plaza del mundo ha comunicado una excelente noticia que confirma la buena salud de la fiesta: se ha batido el récord histórico de abonados para la inminente Feria de Otoño. Los 21.816 puestos ofrecidos bajo esta modalidad han sido adquiridos en su totalidad, lo que demuestra la fortaleza y el respaldo incondicional de los aficionados a la programación de la plaza.

El aforo total de Las Ventas asciende a 23.798 espectadores, por lo que el escaso margen de entradas sueltas habilitadas voló de inmediato. El ciclo otoñal, que se desarrollará los días 1, 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre, congregará a figuras consagradas y nombres pujantes del escalafón. Entre los diestros que harán el paseíllo figuran Diego Urdiales, Emilio de Justo, Paco Ureña, Antonio Ferrera, Román, Uceda Leal o Borja Jiménez.

Antes de que arranque el serial, la empresa se ha visto obligada a realizar una modificación en los carteles. Christian Parejo, considerado la gran revelación de la campaña estival en el coso madrileño, entrará en la programación para sustituir a Mario Navas. El joven espada vallisoletano se encuentra actualmente convaleciente tras sufrir una inoportuna fractura de clavícula, lo que le impedirá comparecer en este prestigioso tramo final de la temporada.