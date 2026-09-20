Susto de Roca Rey en Nimes: sufre una fuerte voltereta, pero sale a hombros

Andrés Roca Rey sufrió este viernes un nuevo percance durante una corrida en el Coliseo de Nimes (Francia). El diestro peruano fue volteado por el sexto toro de la tarde y recibió un fuerte golpe en la barbilla, aunque pudo reincorporarse y continuar con la faena hasta lograr una nueva oreja.

El último toro de la jornada alcanzó a Roca Rey cuando toreaba al natural. El animal lo levantó y lo lanzó por los aires, dejándolo durante unos instantes a su merced antes de que cayera sobre el ruedo.

El torero, que vestía un traje de luces burdeos y azabache, volvió a ponerse en pie y regresó frente al animal. En ese momento pudo comprobarse que tenía una herida en la barbilla, de la que comenzó a sangrar.

A pesar del golpe, Roca Rey decidió continuar. Terminó la faena y consiguió cortar una oreja al sexto toro, que se sumó a las dos que había obtenido anteriormente con el cuarto de la tarde. En total, el peruano terminó la corrida con tres orejas y abandonó la plaza a hombros por la Puerta de los Cónsules.

Las cogidas de la temporada

El percance se produce en una temporada en la que el torero ya ha tenido que hacer frente a varios momentos complicados en los ruedos. El más reciente había sido el 9 de septiembre en San Martín de Valdeiglesias, donde fue alcanzado por el quinto toro de Núñez del Cuvillo.

En aquella ocasión, el animal le prendió en la parte posterior del muslo derecho y le dio una fuerte voltereta durante la faena. El parte médico recogió un varetazo en el tercio superior de la cara posterior del muslo derecho, además de una contusión del tendón semitendinoso y de la escotadura ciática. El pronóstico fue reservado y, tras ser atendido en la enfermería, fue trasladado al Hospital de Alcorcón.

Antes de ese episodio, Roca Rey había sufrido en abril otro percance de mayor gravedad en la Real Maestranza de Sevilla. El 23 de abril, durante la Feria de Abril, el quinto toro lo alcanzó cuando se disponía a entrar a matar. La cornada, en la cara interna del muslo derecho, tenía una herida de 35 centímetros y dos trayectorias.

El pronóstico inicial fue de muy grave y tuvo que ser operado en la enfermería de la plaza antes de ser trasladado a un hospital sevillano. Permaneció cinco días ingresado y recibió el alta el 28 de abril, tras lo que continuó con fisioterapia y rehabilitación.

Ahora, tras su actuación en Nimes, Roca Rey tiene por delante varias citas. El calendario contempla su presencia en Logroño el 21 de septiembre, Sevilla el 26 de septiembre y el 4 de octubre, Úbeda el 3 de octubre y Valencia el 9 de octubre.

Posteriormente viajará a Perú para torear en la Plaza de Toros de Acho los días 31 de octubre y 1 de noviembre.