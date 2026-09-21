Damián Castaño destaca en el desafío entre Partido de Resina y Veiga Teixeira en Las Ventas

Con la Feria de Otoño a la vuelta de la esquina, la Monumental de Las Ventas sigue con su programación de este mes de septiembre en el que el toro es el gran protagonista. El pasado domingo se celebró el penúltimo de estos festejos, un desafío ganadero entre Partido de Resina, los antiguos Pablo Romero, y la ganadería portuguesa de Veiga Teixeira. El último de estos festejos será el próximo domingo 27 con una corrida concurso con toros de Saltillo, Palha, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valldellán que lidiarán Isaac Fonseca, Cristian Pérez y Alejandro Chicharro.

Este domingo, Damián Castaño ha dado una vuelta al ruedo tras petición y ha saludado una importante ovación tras la lidia del segundo y quinto de la tarde del segundo desafío ganadero celebrado en la tarde de hoy en Las Ventas. Fermín Rivera fue silenciado en la tarde de su confirmación, al igual que Gómez del Pilar ante un lote con escasas opciones de lucimiento ante el que lo puso todo. Se lidiaron toros de Partido de Resina y Veiga Teixeira. Saltaron al ruedo, también, hasta tres sobreros, de Veiga Teixeira, Paloma Sánchez Rico y San Martín.

Damián Castaño firmó una meritoria y emocionante labor ante el segundo bis de Veiga Teixeira. Un toro que manseó en los primeros tercios, pero que se movió con transmisión en la muleta. Castaño lo quiso ligar por bajo en tandas ligadas, sobre todo con la diestra, en las que entró mucho el tendido, aunque lo mejor llegó al natural, de uno en uno, con muletazos profundos enroscados en la cintura. Tras enterrar el acero se pidió el trofeo con fuerza, no concedido, y todo quedó en vuelta al ruedo.

El quinto, de Partido de Resina, se arrancó alegre al caballo en tres vibrantes varas. Variado fue el inicio de muleta de Damián Castaño, con un público entregado, ante un toro de embestida enclasada, pero falto de empuje. Todo tuvo que ser de uno en uno, en una faena con grandes muletazos al natural de mucha pureza. No estuvo acertado con la espada y todo quedó en ovación.