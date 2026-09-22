Al Alimón: Las plazas de toros se llenan, el gran "disgusto" para los antitaurinos

La temporada taurina 2026 está llegando a su final, pero aún le quedan grandes citas como la Feria de San Miguel de Sevilla y la de Otoño de Madrid. La primera comienza este jueves 24 de septiembre con una novillada de Garcigrande para Olga Casado, Ignacio Garibay y Manuel Domínguez y la segunda lo hará una semana después, el 1 de octubre, con novillos de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau.

Sendas ferias se van a analizar por Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón , la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Ambos ciclos serán un éxito de público: el sevillano, compuesto por tres corridas de toros y una novillada, tiene vendidas casi todas las localidades de los tres primeros festejos que, además, se podrán ver en abierto en Canal Sur.

La segunda, que tendrá una novillada sin caballos, dos con los del castoreño y cinco corridas de toros, ha batido todos los récords de abonados al agotarse el 100% de los abonos disponibles por ley. El tirón de Morante de la Puebla es evidente para haber atraído tanta atención. Aunque, como ha apuntado Andrés Amorós, "se ha puesto de moda la Fiesta de los toros". Jiménez Losantos ha indicado: "¡Qué disgusto para los antitaurinos, cuanto más lo critican, más va la gente!".

El cronista ha recordado que la Feria de San Miguel de Sevilla, con la que se acaba la temporada taurina en la capital andaluza —con la coda el 4 de octubre del festival a beneficio de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla con Roca Rey y otras figuras del toreo—, "ha aumentado a cuatro festejos" con la novillada, que será el único festejo que no se televise por el ente autonómico andaluz. Este festejo será con "buenos novillos de Garcigrande, la misma ganadería que torea Morante el domingo 27".

Amorós ha añadido que harán el paseíllo en la Real Maestranza de Caballería este jueves 24 de septiembre "tres novilleros curiosos". El cronista ha explicado que "torea en Sevilla Olga Casado", una novillera madrileña que "tiene muy buenas condiciones, pero la están llevando con alfileres". En este sentido, ha recomendado que "no hay que cuidar excesivamente a los novilleros" y que "Sevilla a su manera también es dura". También están anunciados "un chico mexicano que ha toreado en Madrid, Ignacio Garibay" y Manuel Domínguez, "que debuta con picadores".

En Al Alimón se dará la mejor crónica taurina de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.

La Feria de San Miguel de Sevilla

Jueves 24 de septiembre. 18:00. Novillos de Garcigrande para Olga Casado, Ignacio Garibay y Manuel Domínguez, que debuta con picadores

Viernes 25. 18:00. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Talavante y Juan Ortega

Sábado 26. 18:00. Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado

Domingo 27. 18:00. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez

La Feria de Otoño de Madrid