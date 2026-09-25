La Feria de San Miguel de Sevilla comenzó el pasado jueves con una novillada de Garcigrande para Olga Casado, Ignacio Garibay y el debut con picadores de Manuel Domínguez. Un festejo como previa de tres corridas de toros con las principales figuras entre las que destacan Morante de la Puebla y Roca Rey. En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Andrés Amorós ha analizado junto a Isabel González lo sucedido en la Maestranza con los tres novilleros y la previa de un fin de semana en un clima de gran expectación y calor excesivo.

Según Amorós el calor que hace estos días en Sevilla fue el tema de conversación general al comienzo de la novillada, pero tras lo sucedido en el ruedo los nombres de Ignacio Garibay y Manuel Domínguez estaban en boca de todos. No así el de Olga Casado cuya actuación fue más discreta. Uno de los grandes éxitos fue ver la plaza con tres cuartos largos de público con la "sombra llena por completo". Esto, con el calor que hacía y siendo una novillada "indica claramente que los toros se han puesto de moda, gracias a Morante o a Urtasun".

"Vimos unos novillos de Garcigrande, que es una ganadería de las más prestigiosas ahora y que fueron los típicos novillos y toros que se dejan, como dicen los taurinos. ¿Pero cómo un toro se va a dejar?", ha dicho Andrés Amorós. El cronista ha dicho que fueron "muy manejables, bastante flojos, muy nobles, en fin, con muy poquita emoción y estuvieron bien dos de los jóvenes novilleros, Garibay y Domínguez, pero mataron mal y perdieron la oreja".

Sobre Olga Casado ha dicho que "estuvo con unos toros sin emoción" y "demostró oficio porque claro, ya ha toreado unas cuantas novilladas, mató bien y poco más". "Yo creo que hay un problema que es que se preocupa más de la estética, de ponerse bonito, que de dominar al toro y eso pues es un camino regular", ha apuntado el cronista.

Del mexicano Ignacio Garibay ha recordado que "reaparecía después de una cornada muy grave y no se le notó nada". "Estuvo muy variado con el capote", ha continuado Amorós, que ha explicado que "los mexicanos hacen quites muy vistosos y estuvo bien con la muleta y por la espada no cortó orejas". Ha continuado diciendo que "debutaba con picadores un sevillano que se llama Manuel Domínguez y estuvo estupendo, muy pinturero, con muchos detalles y dejó muy buena sensación salvo la espada". "En definitiva, fue una tarde, a pesar del calor terrible, interesante; la gente salió contenta", ha concluido Amorós.

Expectación por las nubes con Morante y Roca Rey

Las tres corridas de toros que se celebran este fin de semana en la Real Maestranza de Caballería se van a poder ver en abierto gracias a Canal Sur. La retransmisión que encabeza el periodista Enrique Romero con su equipo llevará a todo el mundo lo que suceda en el ruedo sevillano estos días a partir de las 18:00 horas. Tres corridas de toros que, como ha recordado Andrés Amorós, cuentan con "primeras figuras" del toreo.

El cronista ha contado que este viernes se lidian "toros de Puerto de San Lorenzo y de La Ventana del Puerto que son de Salamanca y en general nobles y a veces flojos. En Madrid no han estado muy bien últimamente, pero fuera de Madrid, que son un poco más chicos, suelen dar un juego aceptable y propiciar triunfos". Lidian esta corrida José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Sobre Manzanares ha recordado que "ha heredado de su padre el cariño de Sevilla" porque "se le considera como sevillano". Amorós ha lamentado decir que el torero alicantino "no está en su mejor momento. ¿Qué es lo que le pasa? Pues yo no lo sé. Yo creo que debe aprovechar el invierno para reflexionar porque el toreo también es cosa mental y yo creo que él no está ahí ahora muy centrado". De Talavante ha contado que "está triunfando en todos los sitios con un estilo muy personal, muy propio, muy heterodoxo. Hace unas cosas para los que nos gusta el toreo clásico, muy raras, pero que a la gente le encanta".

"El último, Juan Ortega, forma un poco pareja ideal, digámoslo así, con el otro sevillano actual, Pablo Aguado, pero esta vez no torean juntos y yo creo que está bien el separarlos". Ha explicado que "simbólicamente" Pablo Aguado representa "la estética sevillana de la naturalidad y en cambio Juan Ortega es Triana, más que Sevilla. Es como la diferencia que aquí lo ven absolutamente entre la Macarena y la Esperanza de Triana. Las dos son maravillosas, pero bastante diferentes. Bueno, pues Juan Ortega es la estética de Triana, de Juan Belmonte, algo muy apasionado, en fin, muy emocionante. Bien, da desde luego pases sueltos preciosos, es menos frecuente que cuaje una faena completa"

El sábado hay anunciado un encierro de Jandilla, que es de encaste Domecq y "ahora una de las ganaderías que está en su mejor momento, o sea que está muy bien elegida y una terna interesante". La lidian Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado. Amorós ha añadido que "De Justo está llevando una temporada muy buena, clásico y valiente" y que "el fenómeno que es Roca Rey vuelve a Sevilla después de la cornada". El cronista ha recordado que el torero peruano "está triunfando mucho con su estilo, que a unos les gusta más y a otros les gusta menos. Y en Sevilla, regular, pero la verdad es que se entrega tanto, tiene tanto valor que, en fin, seguro que la gente lo aplaude". Sobre Aguado ha reiterado que "es un torero sevillano que tiene un estilo muy peculiar, muy sencillo, muy natural, sin hacer esfuerzo ninguno. Y eso gusta mucho en Sevilla".

La expectación está desbordada con el festejo del domingo 27 en el que se lidiarán toros de Garcigrande por Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez. Andrés Amorós ha contado que "vuelve Morante a Sevilla después de una temporada excepcional y lo que se pregunta todo el mundo, sabes que en Sevilla la gente es muy fantasiosa, muy soñadora: ¿Cortará un rabo otra vez?". En este sentido, Amorós ha dicho que "no se sabe" y que "no hay que presuponer tanto, pero hombre, lo que no cabe duda es que está en un momento extraordinario, que está toreando de maravilla y que en Sevilla, pues querrá quedar bien, como es lógico. O sea, que yo espero una gran tarde suya".

De Daniel Luque ha apuntado que "es un gran torero, un lidiador muy poderoso, que lo único que le falta es una cosa: no conecta todavía del todo con el público, porque es muy serio, que está muy bien, pero le falta un poquito de conexión, de teatralidad. No hay que pasarse, por supuesto, pero un poquito sí es bueno". Por último, ha señalado Amorós, torea "nuestro querido amigo Borja Jiménez, lo digo porque estuvo en la emisora". "Borja está con mucho valor, entregándose, toreando muy bien pero tiene el eterno problema con la espada".

La semana que viene todo lo que suceda este fin de semana en la Feria de San Miguel de Sevilla lo contarán en Al Alimón, la mejor crónica taurina, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.