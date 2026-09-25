Enrique Romero: "Ha habido figuras que no se han dejado televisar dañando al toreo. Morante rompe esa inercia"

Este viernes Canal Sur televisa en abierto y para todo el mundo por segundo año consecutivo la Feria de San Miguel de Sevilla con las principales figuras del toreo entre las que se encuentran nombres como Morante de la Puebla, Alejandro Talavante o Andrés Roca Rey. Un ciclo que augura un gran éxito de audiencia para el ente autonómico andaluz. Uno más. Porque las retransmisiones taurinas en Canal Sur están cosechando unos datos de share que ya quisieran muchos otros programas de televisión con mayor presupuesto.

Libertad Digital charla con el artífice del éxito de audiencia de los toros en la televisión pública de Andalucía: Enrique Romero, el "periodista. Antena de Oro. Premio Andalucía de Periodismo. Director del programa Toros para Todos. Andalucía en Semana Santa. El Legado. Piloto Trial TRT" —así se define en su biografía de X—. Romero ha revolucionado las retransmisiones taurinas en televisión. Junto a su equipo, en el que cuenta con el maestro Francisco Ruiz Miguel, lleva a centenares de miles de hogares por todo el mundo el arte de los toros de una manera didáctica y para todos los públicos.

LD: Lo primero lo más próximo. Este fin de semana retransmitirán la Feria de San Miguel como ya hicieron el año pasado con gran éxito. ¿Cree que se batirán todos los récords?

Enrique Romero: Bueno, la verdad es que las audiencias son increíbles, están llegando a límites insospechados, con el mundo del toro. Yo creo que lo importante es que se demuestra que efectivamente es fundamental estar en televisión y hacer posible también con grandes espectáculos, para que toda la sociedad disfrute del mundo del toro. Eso genera una nueva afición tremenda y se está demostrando que desde que el año pasado dimos el paso adelante en Canal Sur de televisar varias corridas de la Feria de Sevilla este año está yendo muchísima más gente a los toros también. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve a las grandes figuras, a Morante, a Roca Rey, a Juan Ortega, a Aguado, a David de Miranda, a los grandes toreros, los ve en esas plazas con esas faenas que tienen tanta repercusión, con esos triunfos y la grandeza del toreo se transmite a través de las imágenes. Eso, sin duda alguna, capta muchísimos nuevos aficionados o nuevos espectadores que muestran interés por ir a una plaza y comprobar aquello en directo.

Pero esto ha pasado toda la vida de Dios con la televisión. Cuando se empezó a televisar la Fórmula 1 con Fernando Alonso, a nadie le interesaba la Fórmula 1, a nadie. Pero desde aquel momento en que la gente en abierto pudo ver la emoción de aquellos instantes y la grandeza de ese deporte la F1 estaba en todas las casas y todo el mundo hablaba de Fernando Alonso. Pues con el toreo pasa exactamente igual. Es que hemos tenido oculto, escondido, al toreo. Lo hemos querido esconder y que la gente no lo pudiera ver en la tele, según la práctica de algunas figuras del toreo en las últimas décadas. Yo me he cansado de decirlo. Que el toreo tiene que estar en la televisión en abierto. Tiene que estar en todos los hogares, en la sociedad y las figuras del toreo de las últimas décadas, pues no lo han visto así. Ponían todos los impedimentos.

LD: ¿Y a qué cree que se debía eso?

ER: Pues la corriente del toreo con la tele, no sé por qué, en las últimas décadas no ha sido positiva. Y ha habido figuras del toreo determinantes que han tomado la decisión absolutamente errónea, equivocada, de no quererse dejar televisar. Y eso ha hecho un daño tremendo al toreo, tremendo. Afortunadamente, hay que decirlo, Morante es quien rompe esa inercia. Dice: "No, no, yo quiero que todo el mundo me vea. Yo ni me quiero esconder, ni quiero esconder al toreo". Y Morante rompe esa inercia negativa, absolutamente errónea, de décadas que yo he sufrido como aficionado y como profesional de la comunicación. De querer esconder el mundo del toro, que es lo que han hecho, ocultarlo a la sociedad.

LD: Su programa, Toros para todos, al que califica como el Fórmula 1 de la tauromaquia…

ER: ¿Sabes por qué decía eso? Porque competía en horario con Fernando Alonso, cuando Fernando Alonso era campeón del mundo y entonces yo competía en horario con la Fórmula 1.

El aspecto didáctico de la retransmisión es esencial, pero también el componente emocional

LD: Y aún así conseguía buenos datos de audiencia.

ER: Exactamente, por eso decía, nosotros somos la Fórmula 1 del toreo, que en el otro lado está la Fórmula 1 del motor.

LD: Pese a eso, ustedes siempre han hecho muy buenos datos de audiencia, incluso retransmitiendo unas becerradas o unas novilladas sin picadores, como el concurso de novilladas sin picadores que hacéis todos los veranos, que es magnífico y a los aficionados nos permite conocer a las próximas figuras del toreo. Hay algo ahí que también se estaba haciendo bien por parte de ustedes.

ER: Sin duda, sin duda. Creo que en todo esto hay un componente emocional importante. Creo que en la vida el componente emocional a veces lo olvidamos y nos tratamos como si fuésemos ya inteligencia artificial o robots y seguimos siendo personas, afortunadamente, y humanos. Y somos inteligencia emocional y el componente de la emotividad en la retransmisión yo creo que es muy importante. Nosotros no solo describimos —que intentamos hacerlo lo más ecuánimemente posible, lo más objetivamente posible—, describimos qué está pasando y analizamos cómo es el toro, cómo se comporta para que el espectador entienda lo que está pasando. Yo creo que eso es fundamental. El aspecto didáctico de la retransmisión es esencial, pero también el componente emocional, porque yo siento cuando un chaval está desarrollando allí la ilusión de su vida, que es ser torero; en las sin caballo, en las becerradas yo lo siento, esa carga emocional que pone el chaval en el ruedo.

La corrida de David de Miranda en Écija del domingo en Andalucía la vieron 800.000 personas. Pero claro, en la plaza había 4.000

Y además de intentar describir y analizar para que todo el mundo comprenda lo que está pasando allí, además de esto, que es fundamental, también aportamos en la retransmisión componente emocional, porque empatizamos con los que están jugándose allí el tipo. Empatizamos con ellos. Y yo creo que eso hace que cualquier espectáculo, incluso las becerradas, como tú muy bien has dicho, becerradas de añojo, se pongan en valor y tengan datos de audiencia de grandes programas que cuestan una fortuna en cualquier televisión. Tenga esos mismos datos, los datos de los programas más relevantes de la parrilla de televisión que cuestan una fortuna, pues esos datos son los que tienen también una becerrada en Canal Sur.

LD: Y además crean conversación porque los aficionados al final empiezan a conocerlos, ¿no?

ER: Claro, los pones en valor y entonces ellos traspasan la frontera de ser un becerrista y pasan a ser un torero en ciernes al que hay que analizar, sobre el que se comenta, sus cualidades, sus capacidades. Es decir, trascienden la frontera del anonimato y se convierten en personajes, aunque son becerristas. Eso es maravilloso, es un milagro de la televisión.

LD: Unos festejos que se celebran en plazas que suelen ser pequeñas y que meten a 5.000 personas, pero claro, al otro lado hay 200.000.

ER: Y mucho más. Hay medio millón de personas viéndolo. La corrida de David de Miranda en Écija del domingo en Andalucía, la vieron 800.000 personas. Pero claro, en la plaza había 4.000. La diferencia de 4.000 a 800.000 es abismal. Estoy hablando solo de Andalucía, sin contar las personas que lo vieron en toda España y en el resto del mundo, que yo calculo que supera el millón.

Fuimos los primeros Frank de la Jungla con el toro bravo

LD: Canal Sur permite además verlas por internet en todo el mundo. Hay otros canales que lo que hacen es capar la señal y que no se pueda ver por internet.

Enrique Romero y el maestro Ruiz Miguel

ER: Me parece una falta de respeto impedir que el resto de los aficionados puedan ver la corrida. Tú afrontas eso pensando en todo el mundo, sin poner límites ni trabas. Entonces yo creo que eso es muy importante y pienso mucho en eso, en los españoles que hay fuera, por las circunstancias que sean. ¿Cómo vas a impedir que esas personas puedan ver una corrida de toros? Entonces, yo creo que eso es condición sine qua non que una televisión en abierto, sea pública o privada —en este caso es pública—, permita ver los toros a todo el mundo, esté donde esté y sea quien sea, sin discriminación alguna. Aquí no se puede discriminar. El toreo es de todos y para todos. El toreo es una cultura que está presente prácticamente en todos los continentes de una u otra manera. Entonces no hay que discriminar, es de todos y para todos.

LD: Este año van a superar las 60 retransmisiones que van siendo líderes. Se ve que hay interés por los toros, ¿no?

ER: Muchísimo. Hay un interés tremendo, que no nos quepa la menor duda. Quiero decir que si esto no hubiera audiencia, si fuese un fracaso, la televisión no podría invertir en ello. Y digo invertir, porque esto es cultura, esto es tradición y esto es economía. O sea, la televisión invierte, aunque no sea en su favor, sí en favor de la sociedad, como debe ser una televisión pública. Esto genera una economía tremenda en las ciudades y en el campo. Esto no podemos olvidarlo. Por tanto, yo pienso que el dinero que Canal Sur aporta, en este caso en las retransmisiones, es verdaderamente una inversión para la sociedad, no solo para el ocio, sino también para la economía. Entonces, los datos de audiencia son brutales. A la sociedad le interesa y cada vez notamos que la sociedad está más interesada en el mundo del toro.

LD: Y ahí también tiene algo que ver que, sobre todo en los últimos años, ha habido mayor apoyo institucional de algunas administraciones, como puede ser la Junta de Andalucía. Al final hacen porque se puedan dar más festejos o mejores festejos, por así decirlo.

ER: Sin duda, yo creo que la Junta de Andalucía lo que hace es poner el oído. Es decir, la Junta de Andalucía oye lo que pide el ciudadano, el espectador, simple y llanamente. Y cuando un millón de personas están viendo los toros, el espectador le está diciendo a las instituciones, a la Junta de Andalucía: "Esto nos interesa, queremos ver esto". ¿Qué hace la Junta de Andalucía? Pone oído a lo que le pide la gente, a lo que le pide la sociedad, que es lo que tiene que hacer una administración pública, ¿no?

¿Cómo le transmito al espectador que va a ver algo totalmente y radicalmente distinto a lo que lleva viendo durante 40 años?

LD: ¿Cómo consigue mantener a raya las picardías del maestro Ruiz Miguel?

ER: (Risas) Yo no doy por hecho de que lo consiga.

LD: La cercanía, el buen rollo, pueden ser unas de las claves del éxito de las retransmisiones taurinas en Canal Sur que no van dirigidas a un aficionado sesudo sino a un público más abierto, ¿no?

ER: Sin duda alguna. Eso es fundamental. Mira, cuando yo ideo y propongo Toros para Todos, por circunstancias, yo planteo un programa transgresor hace 23 años, súper transgresor, súper cercano, súper didáctico y súper entretenido. Yo había estado dos años estudiando las audiencias y entonces sabía un poco lo que podía demandar el público, pero tenía un problema. ¿Cómo le transmito al espectador que va a ver algo totalmente y radicalmente distinto a lo que lleva viendo durante 40 años, un formato caduco y anquilosado, que yo he roto ese formato y que esto es otra manera de comunicar el toreo? Porque quiero ser líder de audiencia, cosa que ningún programa en la historia de la televisión dedicado al mundo del toro había conseguido. Ningún programa, solo Toros para Todos consiguió ser líder y consigue ser líder.

La cercanía te posibilita también una manera de comunicar distinta que puede ser interesante para todo el mundo. Sea o no sea aficionado

¿Cómo le transmito al espectador que lleva 40 años viendo un formato que esto es otra cosa? Entonces por eso me ocurrió Toros para Todos, es una advertencia. Ojo, que no es para el aficionado, que esto es para todos, la retransmisiones igual, es para todos. O sea, nosotros intentamos que todo el que esté en su casa, sea o no sea aficionado, pueda entretenerse por la corrida o la becerrada. Todo el mundo, sea o no sea aficionado. Entonces, claro, ahí surge esa complicidad que es muy importante entre el maestro y yo y se genera un ambiente diferente. Eso te posibilita también una manera de comunicar distinta que puede ser interesante para todo el mundo. Sea o no sea aficionado, yo creo que eso es fundamental y eso parte, no solo de una forma de ver la televisión y de hacer la televisión, que es necesaria para tener audiencia, parte de una actitud empática de no querer marginar a nadie.

Enrique Romero en 'Toros Para Todos'

LD: Me han chivado que estás teniendo unos datos de audiencia tremendos con Toros para Todos en menores de 12 años.

ER: Es que vi el dato hace una semana del programa y entre los chavales de cuatro a 12 años, creo que era, teníamos un 30% de share. ¡Dios mío, un 30! Yo se lo atribuyo, creo que al campo, a la música, a la manera de presentar aquello. El chaval se ve, yo creo, atraído, no por aquel movimiento que hay en plató, porque es impresionante. No es nuevo. Quiero decir, Toros para Todos ha sido casi siempre en muchas ocasiones líderes entre los niños. Pero el dato del otro día, del 30, digo, no lo puedo creer, ¿un 30 entre los niños? Sí, una bestialidad. Yo creo que ese es el gran logro de Toros para Todos. Bueno, yo siempre digo que nosotros fuimos los primeros Frank de la Jungla, ¿no? Que Frank de la Jungla salió después, salió como cuatro o 5 años después que nosotros. Fuimos los primeros Frank de la Jungla con el toro bravo.