Isaac Fonseca, ante la corrida concurso en Las Ventas "Hay emoción latente desde que inicia el paseíllo"

La temporada taurina en Madrid encara su recta final con la Feria de Otoño 2026 a la vuelta de la esquina y con la expectación desbordada por el regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas el próximo 12 de octubre en la Corrida de la Hispanidad. Antes de todo eso, este domingo 27 a las 18:00 horas termina el llamado septiembre torista con una corrida concurso de ganaderías que ha levantado mucho interés entre los aficionados.

Esta corrida concurso la lidiarán los matadores de toros José Carlos Venegas, Isaac Fonseca y Alejandro Chicharro. Debido a la baja de última hora de Cristian Pérez por no haberse recuperado de una cornada de 30 centímetros recibida en Illescas a principios de septiembre, José Carlos Venegas le sustituye tras destacar en el desafío ganadero de Juan Luis Fraile y Valdellán del pasado día 13. No es la única sustitución anunciada por Plaza 1, el hierro Partido de Resina sustituirá al de Palha que estaba anunciado en un principio. Los hierros que se lidiarán son Saltillo, Partido de Resina, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valdellán.

El tercer paseíllo de Isaac Fonseca en Madrid

Uno de los protagonistas de la concurso es el matador de toros mexicano Isaac Fonseca, que con este hará su tercer paseíllo esta temporada en Las Ventas. El torero de Morelia debutó esta campaña en Madrid en la corrida del Domingo de Resurrección donde destacó su actuación ante el quinto de la tarde. Volvió a la Monumental en la Feria de San Isidro con la corrida de Pedraza de Yeltes en la que también hizo una buena faena al primero de la tarde. Fonseca habló con Libertad Digital días antes de este importante compromiso con el que cierra su campaña europea y tras numerosos triunfos a lo largo de México y Perú.

En este tipo de corridas hay emoción latente desde que inicia el paseíllo hasta que se va el último toro

Isaac Fonseca aseguró a este periódico que está "feliz nuevamente de volver a España, de volver a Madrid". Explicó que se trata de "un compromiso diferente, puesto que es concurso de ganaderías con ganaderías exigentes y legendarias, pero con un reto, pues, dispuesto a afrontar". Cree Fonseca que "para el aficionado va a ser muy interesante y a destacar, puesto que somos toreros jóvenes, por así decirlo, con ganaderías distintas".

"Yo siento que voy a lidiarlos, pero me pongo en el aficionado y sí me emocionaría ir para contemplar todo lo que sucede porque sabemos que en este tipo de corridas hay emoción latente desde que inicia el paseíllo hasta que se va el último toro", argumentó el torero mexicano para que el público acuda a Las Ventas este domingo. El matador, que en un primer momento iba a lidiar los toros de Saltillo y Conde de la Corte, al ser corrida concurso se lidian por antigüedad, con la baja de Cristian Pérez, finalmente le han tocado el de Partido de Resina que sustituye al de Palha y el de Pallarés.

Isaac Fonseca hizo memoria de su paso en 2026 por Las Ventas: "cuando haces el repaso de lo que has vivido me viene a la mente ese toro de Dolores Aguirre, ¿no? Recuerdo esa tarde que hacía un vendaval y me fui a los medios y me entregué por completo. Recuerdo pues destellos que hubo en la de Pedraza de Yeltes". "Tres paseíllos… ¡Pues rayos, es un compromiso importante!", destacó el torero mexicano.

Pese a que sus actuaciones en Madrid han sido destacadas el matador es consciente de que "cada tarde tienes que refrendar para seguir con la que viene porque está claro que si no pasa nada, pues ahí queda todo, ¿no? Gracias a Dios estamos nuevamente en Madrid y ahora mi meta pues es entregarme y es hacer que este paseíllo, pues, me valga para volver nuevamente a Madrid".

Isaac Fonseca con el toro 'Brigadier' en San Isidro 2025

Un triunfo en Las Ventas siempre se ha dicho que abre las puertas de otras plazas y permite a los matadores de toros entrar en las ferias. Cree Fonseca que "eso se espera", pero recuerda entre risas que después de su gran actuación con el toro Brigadier de Pedraza de Yeltes en la Feria de San Isidro de 2025, al que le cortó una oreja, no sucedió. "Me quedo pensando aquel Brigadier, que fue una faena importante de oreja y luego no se repercutió en tantas tardes aquí", explicó el torero mexicano que por eso se concentra "en que sea una tarde importante" con "mucha entrega y que ojalá pueda cambiar mi vida". "Yo lo que quiero es entregarme por completo y que al entregarme, pues pase lo que tenga que pasar", concluye Isaac Fonseca.