Morante de la Puebla deja su futuro en el aire después de su última faena en la Feria de San Miguel

Este domingo, en declaraciones a Canal Sur, Morante de la Puebla ha evitado comprometerse con la próxima temporada, dejando en el aire si la de 2026 habrá sido la última gran temporada de su carrera. Ha sido después de la última de abono de la Feria de San Miguel, en la Maestranza, cuando el cigarrero ha dejado en el aire su continuidad en los ruedos.

Fiel a su personalidad inescrutable y genial, el diestro sevillano prefiere no atarse a contratos de larga distancia mientras digiere el esfuerzo físico y mental de un año marcado por la máxima expectación en plazas de la categoría de Sevilla.

El torero Morante de la Puebla en Canal Sur sobre si toreará el año que viene: "No lo sé" San Miguel echa el cierre con una tarde donde participan Morante, Borja Jiménez y Daniel Luque 🌐 #SomosMás pic.twitter.com/plCxbExQ3d — CanalSur (@canalsur) September 27, 2026

A lo largo de los últimos meses, el entorno taurino y las principales empresas del sector han presionado de forma unánime para asegurar la continuidad de quien consideran el auténtico sostén espiritual de la Fiesta. Morante, que ha llegado a reconocer con honestidad arrolladora que regresó este año porque "hace falta" en los despachos y en los tendidos, se debate ahora entre la responsabilidad con la afición y su propia exigencia interior.