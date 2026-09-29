Al Alimón: Del gran triunfo de Pablo Aguado al fracaso de Morante con Garcigrande en Sevilla

La Feria de San Miguel 2026 ya es historia y tiene un nombre propio: Pablo Aguado. El torero sevillano salió por la Puerta del Príncipe tras cortar tres orejas en la corrida de Jandilla, la más destacada del ciclo sevillano en la que el resto de ganaderías se han estrellado. Especialmente Garcigrande. El hierro salmantino fracasó tanto en la novillada del pasado jueves como en la corrida del domingo, la última de Morante de la Puebla esta temporada en la Maestranza.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado todo lo sucedido en la Feria de San Miguel de Sevilla. Amorós lo primero que ha destacado es que ha sido "un éxito de público". Tanto en la novillada, en la que había "tres cuartos de entrada", como en el resto de tardes en las que se ha colgado el cartel de No Hay Billetes cuando las corridas de toros se televisaban en abierto por Canal Sur. Cree el cronista que "para bien y para mal" la "moda" de los toros "es tremenda". "Así que gracias a Morante y a Urtasun, como siempre", ha añadido.

Cree que hay "un problema" con esta feria y es que el abono de la temporada de Sevilla se anuncia a principios de año por lo que "en marzo están ya obligados a dar todos los carteles de toros y toreros sin saber lo que va a pasar en verano" ni "en qué momento están toros y toreros" porque "cambia mucho a lo largo de una temporada completa". En este sentido, ha hablado de la ganadería de Garcigrande porque "tiene fama de ser una de las grandes ganaderías, pero cuando un ganadero se pone arriba y vende mucho entonces viene la decadencia, porque claro, el éxito te hace vender más de lo que puedes controlar".

En este sentido, ha dicho que en la novillada los novillos de Garcigrande salieron "flojos y deslucidos". De los tres actuantes ha dicho que "Olga Casado estuvo regular. Se pone bonito y eso, pero le falta dominio. Luego un mexicano Garibay, pues bien. Salió de una cornada y torea muy variado, muy vistoso, muy bien. También debutó un chico sevillano, Manuel Domínguez, que intenta hacer el toreo bueno, pues mira qué bien, hay que esperar y ya está".

El fracaso de Puerto de San Lorenzo y el triunfo de Aguado

El viernes se lidió en la Maestranza un encierro de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega. Los toros salieron "flojos, como casi siempre, como era previsible, o sea, no es nada especial". Sobre Manzanares ha apuntado que "no está bien y ya está" y cree que "debería aprovechar el invierno para parar".

Andrés Amorós ha destacado que Talavante cortó una oreja porque tiene mucha facilidad con la mano izquierda, la ha tenido siempre". Sobre Juan Ortega ha añadido que dio "unos lances preciosos y algún muletazo muy bonito y nos quedamos siempre a mitad, no completa, no redondea, no domina, se arrebata". "El gran problema, que lo he visto hasta en las verónicas de Aguado, es que cuando tienes esa facilidad te olvidas de que hay que dominar", ha añadido Jiménez Losantos refiriéndose a Pablo Aguado que actuó al día siguiente.

El cronista ha analizado la corrida de Jandilla que lidiaron Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado el sábado. Ha dicho que fue "una corrida de Jandilla en conjunto muy buena, una corrida brava". "Emilio de Justo estuvo muy clásico y muy valiente y está bien", ha indicado Amorós. Sobre la actuación de Roca Rey ha apuntado que "en el primero estuvo como desganado y la gente sorprendida. Y luego triunfa Aguado, corta las orejas; sale él en el quinto, que fue probablemente el mejor de una corrida buena y ya le hace todo con su estilo habitual".

"Un tipo de faena que en la mayoría de las plazas de España es para apoteosis y ya está. Empieza de rodillas y con la arrucina. En medio de esa apoteosis, empiezan a sonar pitos. Y alguna voz, alguna frase que prefiero no repetir, lo cual quiere decir que hay gente en Sevilla y en Madrid que ese tipo de toreo no le gusta mucho", ha asegurado Andrés Amorós. Jiménez Losantos cree que "no le gusta porque saben que puede hacer otro, porque otros no. Pero a él lo hemos visto de novillero y cuando empieza de matador". Amorós ha reiterado que Roca Rey es magnífico y es un gran torero y triunfa en muchos sitios, pero hay una parte de la afición de Sevilla y de Madrid que ese estilo no le gusta y yo opino que quizá debería pararse un poco a reflexionar. Y no digo cambiar del todo, pero cambiar un poquito".

Sobre el triunfo de Pablo Aguado ha explicado que "es un torero verdaderamente muy peculiar, muy singular, muy raro, digamos en su estilo. La palabra es naturalidad absoluta, sencillez. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, domina poco a los toros. Si el toro tiene dificultades, pues vámonos. Pero si el toro es bueno y él está inspirado ese día… A esto le añadimos una cosa, que ese día pues estaba muy inspirado y empezó a hacerle cosas de la escuela sevillana". Ha contado que Aguado "empezó a hacer cosas distintas, raras y a andarle al toro, no el toreo fundamental, que también dio naturales, pero sobre todo adornos".

"Aparte el éxito de Aguado es para decirle a la gente que no estás obligado a hacer lo mismo que todos los demás, intenta seguir tu camino", ha dicho Amorós. Federico se ha preguntado "¿Cómo repites esa faena?" Porque es "muy difícil, dificilísimo. Ahora se lo van a pedir porque lo hemos visto". El cronista ha apuntado que "se puede triunfar con un toreo clásico natural de Sevilla".

Morante se estrella con Garcigrande

La última corrida de toros de la Feria de San Miguel y de la temporada en Sevilla, aunque el próximo domingo hay un festival benéfico con varias figuras del toreo, tenía como protagonista absoluto a Morante de la Puebla en el que fue su quinto paseíllo de la campaña en la Maestranza. Amorós ha dicho que fue "la locura" la previa del festejo pero "los toros no valieron absolutamente para nada y la corrida fue una de las peores corridas de los últimos años, porque no se podía ver nada". Junto a Morante hicieron el paseíllo Daniel Luque y Borja Jiménez.

Morante en Sevilla

El encierro de Garcigrande fue "un desastre" ha dicho Amorós, que ha añadido "entonces la pregunta es, ¿y por qué los taurinos son así?". "Entre los aficionados está cundiendo una cosa que no es buena para la imagen de Morante. Claro, Morante torea ahora mismo como nadie a gran distancia, pero él que elige todo, está eligiendo toros mansitos, claro. Le salen malos, pero claro, porque no te arriesgas un poquito más y eliges algo más. Buscando la comodidad, pues acabas cayendo en una cosa que no funciona y luego lo lamentas". En este sentido, ha añadido que "hay que elegir toros que pensemos que van a embestir, que sean bravos, no elegir un mansito manejable. Eso pues no puede ser. Y ahora viene la feria de otoño de Madrid".

Lo que suceda en la Feria de Otoño de Madrid lo contarán en Al Alimón, la mejor crónica taurina, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.