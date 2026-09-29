La Comunidad de Madrid y Plaza 1 rinden homenaje a Ceuta en el cartel de la tradicional corrida de la Hispanidad

La Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido esta mañana la presentación de la imagen del cartel de la Corrida de la Hispanidad, que rinde homenaje a la ciudad de Ceuta. Este festejo agotó todas las entradas disponibles en menos de 24 horas y cuenta con Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y la confirmación de alternativa de Aarón Palacio.

En Las Ventas el cartel ha sido descubierto por Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, junto a Rafael García Garrido, presidente de Plaza 1. El acto ha contado también con la presencia de Miguel Martín, director general del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

La mañana ha servido, además, para inaugurar la exposición Eterno 12, un recorrido fotográfico por la inolvidable jornada vivida el 12 de octubre del pasado año, con el festival Pro Monumento a Antoñete y la Corrida de la Hispanidad, con Morante de la Puebla protagonista. Junto a las fotografías de Alfredo Arévalo y Aritz Arambarri, la muestra cuenta también con varias esculturas de Morante de la Puebla obra del escultor onubense Martín Lagares.

"Hay situaciones que tienen mucho foco mediático de inicio y luego se va diluyendo la información. En este caso es tan grave lo que ha sucedido, esa invasión de nuestras fronteras, que no podemos olvidarnos de ellos. España tiene que estar con Ceuta y siempre que podamos lo vamos a recordar, como en esta ocasión con este cartel conmemorativo de la corrida de toros del 12 octubre", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

"Por eso, este año desde la Comunidad de Madrid, también junto a la empresa, hemos decidido que ese día de la Hispanidad, se dedique a la ciudad de Ceuta. Queremos darles ese impulso y apoyo desde Madrid, y desde el mundo de la tauromaquia", añadió Novillo.

El cartel para el 12-O

El cartel que rinde tributo a la ciudad de Ceuta, apuesta por un lenguaje clásico que une la identidad de Ceuta con la Tauromaquia. La bandera ceutí aparece hermanada con la de la Comunidad de Madrid y convive con elementos reconocibles de la ciudad montañas, mar, puerto, muralla o las Columnas de Hércules.

En primer plano, unas manos sostienen una castañeta, simbolizando cómo el toreo tiende su mano al pueblo ceutí. La castañeta está trenzada en blanco y negro, los colores de Ceuta, y rematada con cintas que unen las banderas de España y de la ciudad.