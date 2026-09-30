Carlos Bardem, Clara Lago y Jorge Javier Vázquez junto a PETA piden a Sánchez libertad para votar contra los toros

Tras el fracaso del año pasado en el Congreso de los Diputados de la ILP antitaurina No es mi cultura, que quería retirar la protección legal de la tauromaquia, la izquierda ha contraatacado para volver a llevar una ley prohibicionista a la Cámara Baja. El diputado de Sumar Nahuel González recabó las firmas de 45 diputados de ERC, Podemos, EH Bildu, Junts y BNG para que la Mesa del Congreso haya dado luz verde a la tramitación de esta ley mientras el llamado mundo de la cultura presiona al PSOE para que dé libertad de voto.

El 7 de octubre de 2025 el Congreso tumbó la ILP que habían impulsado los socios del Gobierno de Pedro Sánchez aupados con más de 600.000 firmas válidas con la abstención del PSOE. Por esa razón, ahora la estrategia es presionar a los diputados socialistas para que se apruebe la nueva ley antitaurina. Para ello la asociación PETA ha enrolado al llamado mundo de la cultura, a 25 personalidades como Jorge Javier Vázquez, Carlos Bardem, Rosa Montero, Clara Lago, Mónica Cruz o Mikel Izal.

Estos activistas de izquierdas han firmado una carta que PETA ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que permita que los diputados del PSOE puedan votar libremente la futura ley antitaurina cuando se tramite en el Congreso de los Diputados y no en bloque como en octubre de 2025.

En la misiva enviada a Sánchez aseguran que "la mayoría de los españoles no considera que la tauromaquia forme parte de nuestra cultura o identidad. Tampoco cree que ninguna actividad deba quedar protegida frente al escrutinio democrático. No existe justificación alguna para que el maltrato animal reciba protección legal. Le pedimos que permita una votación libre sobre esta cuestión y dé a los representantes electos la oportunidad de votar según su conciencia".

También asegura algunas falsedades como que "en cuanto a la capacidad de sentir dolor, hambre y sed, un toro es similar a un perro y a un niño" o que la cobertura mediática de las corridas se ha reducido cuando en los canales autonómicos consigue datos históricos de audiencia. Afirma PETA que "cientos" de localidades españolas se han puesto en contra de los toros cuando se están recuperando plazas que hacía décadas que no daban toros.