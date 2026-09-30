Villena pone este domingo el broche final al Circuito Valenciano de Novilladas 2026

Villena se prepara para vivir este domingo 4 de octubre la Gran final del Circuito Valenciano de Novilladas. A partir de las 18:30 horas, Javier Cuartero, Marco Polope e Ian Bermejo harán el paseíllo en la plaza de toros de la localidad alicantina para enfrentarse a seis novillos de Aída Jovani y luchar por alzarse con el título de triunfador del certamen.

Los tres finalistas llegan a la cita decisiva después de un circuito que les ha permitido crecer y medirse a diferentes situaciones. Cuartero afronta la final convencido de que cada tarde ha dado "un pasito más" en la búsqueda del torero que quiere ser. El alicantino asegura sentirse afortunado por poder expresar lo que lleva dentro cada tarde y tiene claro qué espera encontrar en Villena: "El novillo que me permita expresarme". Para él, ganar el circuito supondría, además de un reconocimiento, "demostrarme a mí mismo lo que valgo y demostrárselo a toda la gente".

Marco Polope llega también con la confianza que le ha dado el recorrido realizado. El valenciano destaca que poco a poco ha adquirido "más madurez delante de la cara de los animales" y afronta la final sin renunciar a su personalidad. Incluso ante la posibilidad de encontrarse con un novillo complicado, Polope encuentra una motivación especial: "Un toro complicado que haya que resolver no lo hace cualquiera". Su objetivo pasa por mostrar la proyección de un novillero que quiere estar "lo más arriba del escalafón el año que viene".

Por su parte, Ian Bermejo afronta una final especialmente significativa después de haber debutado con picadores durante el circuito. Reconoce que aquel día aparecieron las dudas, pero también que aprendió a "disfrutar el momento, ser uno mismo y dar todo lo que tienes". Ahora quiere que el público vea precisamente eso en Villena: "Que este chico se ha entregado, ha dado todo lo que tenía y quiere ser torero".

La jornada comenzará antes del festejo, ya que a las 13:00 horas la sede de la Peña Cultural Taurina de Villena acogerá un coloquio con los tres finalistas, moderado por el periodista taurino y director de Aplausos, Jorge Casals. Además, la gran final será retransmitida en directo por À Punt, con Casals al frente de la retransmisión.

Las entradas para la Gran Final se podrán adquirir presencialmente en la Peña Cultural Taurina Villenense, situada en C/ Gelela, 29-A, con horario de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Asimismo, habrá venta en la Plaza de Toros de Villena el día del festejo, de 11:00 a 14:00 horas y desde las 16:00 horas hasta el comienzo del mismo.

Los precios son: entrada general, 12 €; mayores de 65 años, 10 €; menores de 26 años, 10 €; grupos de 10 personas o más, 10 €; Club de Amigos de la FTL, 5 €. Los menores de 14 años tendrán entrada gratuita. Todos los precios incluyen IVA.

Un proyecto de la Liga Nacional de Novilladas

El Circuito Valenciano de Novilladas nació en la temporada 2024, recorriendo las tres provincias de la comunidad autónoma y dando el espacio a novilleros y ganaderías valencianas en las plazas.

Se encuentra dentro del proyecto Liga Nacional de Novilladas, donde comparte cartel con otros cuatro certámenes picados celebrados en Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

El Circuito Valenciano 2026 recorrerá seis municipios de la Comunidad Valenciana y en ellos estarán presentes nueve novilleros con picadores y seis ganaderías, que lidiarán una de ellas en cada festejo.