Al Alimón: El Mene, Nacho Torrejón y Sergio Rollón, tres novilleros interesantes para abrir la Feria de Otoño

Ya está aquí la esperada Feria de Otoño 2026. Un ciclo dividido en dos partes que ocupan los dos primeros fines de semana de octubre. El primero comienza este jueves 1 y acaba el domingo 4 con festejos a las 18:00 horas y el segundo desde el viernes 9 al lunes 12, Día de la Hispanidad. El segundo fin de semana los festejos comienzan a las 17:30 horas. El festejo con el que da comienzo esta feria, que ya es de récord antes de que comience por el hito de haber agotado todos los abonos disponibles, es una novillada de El Retamar para tres jóvenes promesas que ha tenido un cambio de última hora.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Andrés Amorós e Isabel González han dado las claves de esta novillada con la que se inicia la Feria de Otoño 2026. El cronista ha hecho hincapié en el "éxito histórico" de que se hayan agotado todos los abonos que legalmente se pueden vender, 21.816 sobre un aforo total de 22.964. Amorós ha destacado que aunque los carteles "tampoco es que sean excepcionalísimos, son buenos" y cree que "probablemente" mucha gente se lo ha sacado "por tener asegurada la entrada para Morante" el 12 de octubre en la Corrida de la Hispanidad. Ha contado que este primer fin de semana no se televisa por Telemadrid, pero sí el próximo, recordando el éxito de la retransmisión de la pasada Feria de San Miguel de Sevilla en Canal Sur.

Sobre la novillada de El Retamar ha dicho que "es interesante" y que "los novillos son de una ganadería de la sierra madrileña, de Becerril de la Sierra y que tiene un interés, entre otros, claro que es encaste Núñez". Ha explicado Andrés Amorós que "ahora lo habitual y lo que es mayoritario absolutamente es el encaste Domecq y es así, es el signo de los tiempos, es lo que mejor embiste, pero hace años el encaste Núñez estaba en primera fila". "Ha ido bajando, pero conviene no perderlo. ¿Cuál es la característica? Muchas veces salen abantos, es decir, mansea, sale el novillo, el toro, pues despistado, suelto, sin mirar, y a veces continúa manseando, pero en el encaste Núñez es muy habitual que luego saque una gran nobleza. Y cuando saca nobleza los toreros siempre decían que un toro de encaste Núñez bueno, que no son todos, es buenísimo. Decía en la broma que tiene un tranco más, un recorrido más largo todavía y claro, eso le permite lucirse más al torero", ha señalado.

Los tres novilleros que había elegido por Plaza 1 para abrir la primera novillada de la Feria de Otoño "fueron los finalistas de las novilladas nocturnas de Las Ventas" de este verano, pero ha habido un cambio de última hora por la grave cornada de 20 centímetros que recibió el tercero de la terna, Mario Vilau, el pasado fin de semana. El primero del cartel es El Mene, un torero de Zaragoza al que Morante dará la alternativa el próximo 17 de octubre durante la Feria del Pilar en el Coso de la Misericordia de la capital aragonesa. Amorós ha explicado que El Mene es de "una familia torera, tiene 22 años y está afincado en Salamanca". "El año pasado fue el que toreó más veces, pero luego tenía pocos contratos, tuvo un parón, y con eso rompió con el apoderado. Tiene un aspecto antiguo, parece un torero de antes y muy serio, que no sonríe nada. Torea clásico. Yo lo he visto en Madrid, en Valencia y ha quedado bien, pero le falta dar el golpe, sobre todo antes de la alternativa, pues tiene que quedar bien en Madrid", ha apuntado el cronista.

"El segundo se llama Nacho Torrejón. Tiene 24 años, es de una familia ganadera de Toledo y ha cortado orejas ya en Sevilla y en Madrid. O sea, que además de que familia ganadera quiere decir que está en ese mundo, que se supone que domina la técnica, ¿no?", ha dicho Andrés Amorós que ha contado también la historia "más triste y sentimental" de Mario Vilau. Este torero de Hospitalet de Llobregat de 20 años "está triunfando por todas partes, pero le está pegando el novillo también y está sufriendo varias cornadas. Tuvo una cornada grave el pasado domingo y aún así ha intentado torear. Hasta el final no se ha dicho, pero claro, en cuatro días una cornada grave pues no puede ser".

"¿Quién lo sustituye?", se ha preguntado Andrés Amorós. El cronista ha dicho que "es una historia también muy sentimental". El sustituto de Mario Vilau "es un torero que se llama Sergio Rollón y este tuvo una cornada gravísima, que le puso verdaderamente en peligro de muerte. No quiero entrar en detalles truculentos, pero de las más graves de los últimos tiempos. Y salió adelante aunque ha tardado algo así como seis meses, y creo que ha tenido también ayuda psicológica, no solo médica, para volver. Y yo lo vi en Gijón y estuvo muy bien. Lo que pasa es que superar eso es tremendo, así que empezamos con una novillada bien interesante".

Lo que suceda en la Feria de Otoño de Madrid lo contarán en Al Alimón, la mejor crónica taurina, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.