Claves de la primera parte de la Feria de Otoño: una novillada, triunfadores de Madrid y la confirmación de Marco Pérez

La temporada taurina 2026 en Madrid afronta su conclusión con una Feria de Otoño que antes de que salga el primer toro por los chiqueros de Las Ventas ya va a pasar a la historia por haber agotado el 100% de los abonos disponibles. El principal responsable de la hazaña es Morante de la Puebla, cuya participación en la Corrida de la Hispanidad el próximo 12 de octubre ha disparado el interés por hacerse con una entrada. Pero antes del regreso de Morante a Madrid, que cerrará el ciclo y la campaña en la capital de España, hay numerosos festejos repartidos en dos fines de semana de máximo interés para el aficionado a los toros.

Este jueves 1 de octubre comienza la Feria de Otoño 2026 con una novillada con picadores de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Sergio Rollón, que sustituye a Mario Vilau tras recibir una cornada de 20 centímetros en la cara posterior del muslo derecho, sufrida el pasado fin de semana en Hoyo de Pinares. Rollón hará así su presentación en Las Ventas. La de este jueves es una novillada con muchos alicientes para abrir boca a un gran fin de semana con tres corridas de toros que no se podrían ver por televisión.

El primer fin de semana de la Feria de Otoño se inicia con una corrida de Alcurrucén para Diego Urdiales, Fortes y Christian Parejo, que sustituye al lesionado Mario Navas. Urdiales volvió a salir por la Puerta Grande de Las Ventas en la pasada Feria de San Isidro, siendo uno de sus máximos triunfadores. Fortes busca mantener el crédito conseguido ante la afición de Madrid a base de grandes actuaciones. Por su parte, Christian Parejo vuelve a Madrid tras ganarse la primera sustitución de la Feria de Otoño al cortar una oreja en la corrida del 27 de agosto en Madrid.

Uno de los platos fuertes de este primer tramo de la Feria de Otoño es la corrida de Victoriano del Río del sábado 3 de octubre con Emilio de Justo, Víctor Hernández y la confirmación de alternativa de Marco Pérez, el joven torero de Salamanca que regresa a Las Ventas. De Justo y Hernández saben lo que es triunfar en Madrid y Marco Pérez, aunque en su presentación siendo novillero sin caballos salió por la Puerta Grande, cuando se despidió de novillero lo hizo lidiando seis novillos en solitario y no pudo triunfar por la espada. Hay mucho interés por ver cómo Las Ventas recibe a un matador de toros que desde que tomó la alternativa ha ido triunfando en casi todos los sitios donde ha toreado, la última en Nimes, donde salió por la Puerta de los Cónsules tras matar seis toros.

El último festejo de este primer tramo de la Feria de Otoño es la corrida de Victorino Martín del domingo 4 de octubre. Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez son los encargados de lidiar el encierro de esta legendaria divisa. Tres matadores de toros conocedores de los comportamientos de los toros de este encaste y que son bien apreciados por la afición de Las Ventas. En el caso de Borja Jiménez vuelve a Las Ventas tras la corrida en solitario del pasado junio. Todos los festejos de los primeros días de la Feria de Otoño empiezan a las 18:00 horas.