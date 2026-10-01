Dos corridas de primer nivel para la Feria de San Miguel de Las Rozas

No solo la Feria de Otoño en Las Ventas celebra corridas de toros de primer nivel en la Comunidad de Madrid este fin de semana. A pocos kilómetros de la Monumental de la calle de Alcalá, en el coso cubierto de Las Rozas, hay dos festejos con numerosos alicientes para los aficionados a los toros por la Feria de San Miguel de esta localidad.

Dos festejos que contarán con toreros que también hacen el paseíllo en Las Ventas estos días, como es el caso del sevillano Borja Jiménez, que torea el sábado en Las Rozas y el domingo en Madrid. En Las Rozas el sábado 4 se lidia un encierro de Domingo Hernández para el mencionado Borja Jiménez, Tomás Rufo, otro matador que sabe lo que es triunfar en las principales ferias y el joven torero extremeño Julio Méndez, quien tomó la alternativa la pasada primavera.

Por su parte, el domingo se lidian toros de Adolfo Martín, un hierro de corte torista que también está anunciado en la Feria de Otoño de Las Ventas. El festejo lo encabeza el sevillano Manuel Escribano, que, junto a Noé Gómez del Pilar y José Garrido, lidiará las reses de esta importante divisa. Los tres matadores de toros son especialistas en estos toros.

Los carteles de la Feria de San Miguel de Las Rozas