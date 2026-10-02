Marco Pérez: "Nunca me he considerado un niño prodigio, es un calificativo que he recibido con muchísima gratitud"

Seguro que hace años si usted, lector, es aficionado a los toros, recibió en su móvil vía WhatsApp u otras RRSS vídeos de un niño torero de Salamanca que hacía viguerías, que toreaba como los mayores. La gran promesa del campo charro, el llamado "niño prodigio del toreo" al que comparaban con Julián López El Juli ya es una realidad. Marco Pérez (Salamanca, 2007) vuelve a Las Ventas esta Feria de Otoño de récord de abonados y con casi todo el papel vendido para confirmar la alternativa dada por Morante de la Puebla en Nimes en la primavera de 2025 en la primera plaza del mundo.
Marco se despidió de novillero en Madrid pocos días antes del doctorado en Francia lidiando en solitario seis novillos y vuelve a Las Ventas tras volver a salir por la Puerta de los Cónsules de Nimes en una encerrona matinal en la que pudo triunfar a lo grande. Como lleva haciendo prácticamente desde que es matador de toros en España y en América. Llega a su confirmación en la corrida de este sábado 3 de octubre con Emilio de Justo y Víctor Hernández con toros de Victoriano del Río pocos días antes de cumplir 19 años y con ganas de que Madrid conozca su concepto.
El joven matador de toros habló con Libertad Digital pocos días después de su triunfo en su corrida en solitario en Nimes mientras va preparando el regreso a Las Ventas en Salamanca donde está "muy ajetreado ahora en estos días". Con una sorprendente locuacidad y las ideas muy claras, Marco Pérez está llamado a liderar a la nueva hornada de toreros que serán los referentes de los jóvenes que abarrotan las plazas de toros.
Libertad Digital: Vuelve a Las Ventas para confirmar la alternativa. La última vez que hizo el paseíllo en Madrid fue su despedida como novillero con aquélla novillada en solitario en la que no pudo redondear el triunfo por la espada. ¿Qué espera de la tarde en Madrid y de su afición?
Marco Pérez: Primeramente, me hace mucha ilusión volver a Madrid, la plaza más importante de del mundo. Intentaré sacarme la espina de no haber podido, como bien has dicho, redondear el triunfo en la encerrona, que fue una tarde muy bonita y muy dura en cuanto a la exigencia y al planteamiento de tener que matar en solitario seis novillos, pero una de las tardes que interiormente más me ha hecho crecer como torero y como persona. Creo que la de Madrid es una de las tardes claves dentro de mi carrera y que más crédito me han hecho coger para los aficionados y los profesionales.
Creo que ahora llego a Madrid en un momento muy bonito de mi corta carrera. La confirmación es un día, después de la alternativa, soñado por cualquier torero, lógicamente cargado de mucha responsabilidad, y que conlleva mucha presión interior de poder estar a la altura de las expectativas. Además, después de toda la temporada, de este verano tan intenso en el que gracias a Dios han salido las cosas bastante bien soy consciente de que, hay, como digo, bastante expectativas y revuelo levantado en torno a mi actuación y por ello espero estar a la altura de las circunstancias y, sobre todo, que un toro me permita sacar el concepto que estoy buscando, el toreo que sueño entrenando de salón, y poder emocionar a al público de Las Ventas, el cual lógicamente es exigente, pero cuando se entrega es de los que más bonitos suenan cuando rugen.
LD: Muchos aficionados llevan viendo su evolución desde que era niño y sorprendió con esos vídeos que iban pasándose por WhatAap. Ahora ese sueño de un niño es una realidad y está a un paso de volver a la primera plaza del mundo como matador de toros. Usted mira hacia atrás y que ve.
MP: Bueno… La verdad que he cumplido muchos sueños, he toreado por cuarta vez en mi tierra como matador de toros pudiendo triunfar; recientemente en Arles, también en Murcia, Nimes… Han sido todo plazas que veía hace no tanto por la televisión soñando con poder pisarlas algún día y triunfar en ellas. De hecho, ahora, justo antes de la entrevista, estaba repasando alguna revista y algunas fotos en el móvil de algún viaje que hice de más pequeño a la goyesca de Arles y me sorprendía lo rápido que ha pasado todo el tiempo. Ya de matador de toros estoy actuando en todas esas plazas, pudiendo triunfar en ellas, pudiendo recibir el cariño de todas sus aficiones y, la verdad, que es algo impresionante, sobre todo más allá de que haya podido cumplir esos sueños, de que se haya sucedido todo a esta gran velocidad. Y también poder compartir carteles con maestros y toreros con los que hasta hace no tanto compartía tentaderos, con el sueño y la esperanza de algún día poder hacer el pasillo junto a ellos, ¿no? Y ahora se ha cumplido también. Y de alguna forma, y con toda la humildad del mundo, pero ya intento rivalizar con ellos. Y al final eso es muy bonito, ha sido hasta ahora un camino precioso, de muchísimo aprendizaje, de muchísima evolución.
Si Dios quiere lo más bonito y lo que más me llena de incertidumbre es que acaba de empezar el camino, que me queda, creo, todo por recorrer, todo por delante, muchísimos errores que matizar, mucho que corregir. Pero precisamente creo que en eso reside toda la ilusión del torero en ser capaz de irse superando, de ir madurando, ir evolucionando su concepto y su forma de expresar. Y creo que durante todos estos años he podido ir dándole cada vez una vuelta más de tuerca a mi concepto personal. Y hasta ahora estoy muy satisfecho, también muy agradecido por todo lo que he podido vivir, por todo lo que me está dando el toreo. Agradecido también porque estoy pudiendo pisar ferias de mucha categoría, de mucha relevancia, con carteles muy rematados. Y estoy en la situación que he soñado desde muy pequeño y ahora, sin duda, cuando miro hacia atrás, puedo comprobar que todo el esfuerzo, todos los entrenamientos con esa ilusión, han merecido más que la pena.
LD: El cartel de su confirmación es con Emilio de Justo y Víctor Hernández, dos toreros que saben bien lo que es triunfar en Madrid, y con una de las mejores ganaderías del momento, Victoriano del Río. ¿Qué es lo que más le motiva para salir a triunfar ese día?
MP: Bueno, pues me motiva todo, la verdad (risas). Sí, ya de por sí creo que el poder confirmar en Las Ventas es un privilegio, de hacerlo en la Feria de Otoño y con un cartel con tantos alicientes, primeramente por los compañeros con los cuales tengo una bonita relación y los admiro mucho. Al maestro Emilio de Justo, con el que sobre todo el año pasado, pero este también he compartido cartel con él en muchas ocasiones y tiene un concepto muy puro. Y es uno de los últimos grandes triunfadores de estos años en Las Ventas y un torero muy de Madrid. Al igual que el concepto de Víctor Hernández que también tiene un estilo de toreo que a mí me llena y creo que en Madrid también impacta mucho. Y la ganadería de Victoriano del Río que es de las más punteras en general en todo el panorama, pero sobre todo en Madrid es de las de más prestigio, porque es una ganadería que siempre en todas las corridas lidia dos o tres toros de triunfo rotundo. No es un toro fácil de entender y una faena fácil de componer, porque es un toro muy exigente, con mucha bravura y hay que ser capaz de someterlo y de poderlo para que se entregue, pero que como te digo, cuando uno se entrega y se rompe con ellos, pues creo que es de las ganaderías que te permiten torear con mayor profundidad. Y lo que más ilusión y lo que más me llena para ese día y a lo que aspiro es a que por encima del resultado numérico, que por supuesto que es muy importante, lo que más me motiva es poder torear un toro con el concepto que estoy buscando, que creo que es desconocido por la mayoría de la afición y que creo que puede encajar muy bien con Madrid. Ese toreo que busco desmayado, de sentimiento y de improvisación. Y no busco mucho presionarme, como te digo, con esa faena perfecta y solo disfrutar de un día muy bonito y soñado por cualquier torero.
LD: Siempre se dice que los toreros llegáis a la plaza buscando siempre esa perfección del toreo ¿no?
MP: Sí, por supuesto. Al final, lógicamente, lo que aspiramos es buscar, digamos, la faena perfecta, pero bueno, en realidad creo que donde reside más la belleza de este arte y, de todo en general, es en la improvisación, en lo que te transmita en general el momento y el ambiente y el toro. Y tú ser capaz de compenetrarte con él para formar al final lo que viene siendo una faena, que es una obra de arte única y personal.
LD: Hablando de la confirmación de alternativa, ¿por qué ha decidido que sea en la Feria de Otoño? ¿Pudo confirmar en San Isidro o en alguna otra fecha de la temporada en Madrid?
MP: Bueno, al final hoy en día, desgraciadamente, muchos de mis compañeros no tienen la oportunidad que tengo yo y tienen que ir de forma quizás un poco más precipitada a Madrid. Yo en ese sentido creo que sí que soy afortunado por tener la oportunidad de estar pudiéndome rodar en muchas plazas a lo largo de la temporada para coger esas armas y esa técnica necesaria, todo ese oficio, para que cuando te presentes en Madrid, que creo que es una plaza con una afición que merece muchísimo respeto, cuando se dé el momento intentar ir lo más preparado posible. Con todas esas armas y ese oficio posible, esa técnica para que a través de ellas te permitan cuajar a un toro y sacar tu verdadero concepto, ¿no? Y creo que debo estar muy agradecido por supuesto. También creo que en todas las ocasiones que me he acartelado, he respondido, he tenido la oportunidad de poder esperar ese momento oportuno después de haberme rodado. Creo que lo más lógico era meditarlo de esa forma y aprovecharlo. Y yo fui el propio que le pidió a mi apoderado Juan Bautista si había la posibilidad de confirmar en otoño, porque creo que es el momento idóneo después de esta temporada en la que creo que se me ha visto una evolución muy considerable a medida que iban sucediéndose los meses y las corridas.
LD: ¿Qué opina del éxito de público que se espera en Las Ventas durante la Feria de Otoño? Nunca antes se había abonado casi toda la plaza. ¿Cree que ha sido debido al tirón de Morante o a que hay un repunte de afición, sobre todo entre los jóvenes?
MP: Bueno, es una pregunta bastante compleja, creo que en general todo influye, por supuesto, y si dijera lo contrario, mentiría. Ahora mismo el tirón del maestro Morante es muy grande a nivel taurino y a nivel social. Tiene la capacidad, como las grandes figuras del toreo, al igual que el maestro Roca Rey, de ser capaces de salirse de esa burbuja cerrada de la afición taurina y ser capaz de ir más allá y atraer a otro público que a lo mejor va en determinadas ocasiones punteras a los toros. Y gracias a ellos están siendo capaces de engancharlos, de atraerlos a los toros. Y creo que precisamente ahí es donde se encuentra el éxito, de poco a poco ir resurgiendo las plazas, de ser capaces de captar a ese público más allá de lo estrictamente taurino. Pero bueno, creo que también el abono cuenta con muchos otros alicientes. Creo que también es innegable que cada uno contribuimos a aportar nuestro granito de arena para que sea una feria rematada. Hay de todo: figuras consagradas y consolidadas, hay toreros que confirmamos que creo que aportamos en ese sentido y somos parte de del futuro de la tauromaquia, ¿no? Y en parte, tenemos esa responsabilidad también de ir captando a otro público joven, ¿no? Y de ir también enganchándolo. Y al final creo que el éxito se basa en un conjunto, en la apuesta de la empresa de contar con jóvenes promesas, con toreros consagrados, con ganaderías de encastes muy variados. Pero bueno, creo que todos aportamos nuestro granito de arena y al final, es una feria muy rematada y se ha podido ver en el tirón taquillero.
LD: De todos los nuevos toreros es usted quizá el más conocido por el gran público y uno de los que cuenta con aura de posible figura del toreo. ¿Cómo lleva la presión de ser el primero de los nuevos? ¿No le ha pesado alguna vez ese esa etiqueta de niño prodigio del toreo? ¿O esa comparación con el Juli, con esos toreros que empezaron tan jóvenes?
MP: Bueno, al contrario, creo que bueno. Yo en primer lugar nunca me he considerado un niño prodigio. Lógicamente, es un calificativo que siempre he recibido con muchísima gratitud. Por supuesto que sé que lo dicen desde el total cariño y admiración, pero yo nunca me lo he considerado. Solo creo que he tenido desde muy pequeño muchísima afición, también mucha disciplina y seriedad a la hora de trabajar y de entrenar. Todo previo a los fuertes compromisos yluego se ha visto reflejado en la plaza. Pero bueno, como te digo, no creo que haya sido un niño prodigio en cuanto a la comparación con el maestro Juli. De igual forma, para mí desde muy pequeño ha supuesto un grandísimo orgullo, porque el maestro ha sido uno de mis principales referentes. Es cierto que nuestras carreras han tenido muchas similitudes, muchos puntos en común, pero bueno, creo que de igual forma son dos carreras totalmente distintas y diferenciadas, que se han sucedido en dos épocas muy diferentes, con circunstancias muy distintas. Pero bueno, para mí siempre ha sido un orgullo esa comparación desde el total respeto hacia el maestro y ojalá llegara a ser una cuarta parte de todo lo que ha logrado él, que ya sería mucho. Pero bueno, sí que he notado esa responsabilidad en muchas tardes, tanto en la etapa de novillero como ahora de matador, porque, lógicamente, cuando se generan todas esas expectativas y ese run run en torno en torno a ti, vas a la plaza a parte de con la responsabilidad de querer triunfar, con la necesidad interior de estar a la altura de todos esos comentarios y de no defraudar a la gente. Creo que es uno de los mayores miedos del artista y el torero es, por encima del fracaso interior, el defraudar a la gente que confía en ti y que tiene puesta tanta ilusión en ti como torero, ¿no? Y al final, eso muchas veces puede llegar a pesar, puede llegar a cargarte de una responsabilidad extra, pero al final, creo que se tiene que traducir en todo lo contrario, que te tiene que motivar. Tiene que suponer una inyección extra de moral, ver cómo tanta gente confía en ti, tanta gente se se ilusiona con tu toreo y, sobre todo, creo que una de las cosas más grandes que te pasan como torero y que desde mi experiencia yo lo estoy viviendo, es a través de tu expresión con el toro, y a través de tu toreo, poder hacer feliz a tanta gente.
Creo que al final es lo que más te tiene que motivar para dar cada día un poco más de ti mismo y poco a poco ir evolucionando como digo, para agradecer todo ese apoyo diario. Entonces, al final, desde muy pequeño, creo que en ese sentido lo he sabido asimilar muy bien y he sabido dejar esos miedos y esas presiones en el hotel y desde que pisaba el patio de cuadrillas, tratar de disfrutar, de agradecerle a la gente todo ese apoyo y esas muestras de cariño. Y bueno, creo que se ha visto el resultado en la plaza y toda esa emoción compartida.
LD: Con esa nómina de nuevos toreros que encabeza usted está la renovación del escalafón.¿Cree que eso está más cerca? ¿Cree que dentro de muy poquito podremos ver una feria en la que los nuevos estéis en prácticamente todas las corridas?
MP: Bueno, creo que sí, que es necesaria la renovación que ya se está pudiendo ver en gran parte de las ferias. Creo que los empresarios en ese sentido están acertando totalmente. Creo que ahora mismo la clave es ir introduciendo poco a poco a toreros jóvenes lógicamente en carteles rematados por figuras que atraigan a mayor parte del público. En mi caso, he podido comprobar que ese tipo de carteles para mí son un gran escenario y un gran trampolín de cara a darme a conocer a ese gran público que, como te digo, al final quizás el aficionado de toda la vida pues sí que te conoce, pero hay muchos niños, muchos jóvenes que te descubren ese tipo de tardes en las que te acartelas con una figura máxima de del toreo y al final les emociona, les llega tu toreo y te comienzan a seguir, ¿no? Además, creo que estamos en ese proceso de renovación muy importante.
Como te digo, creo que los jóvenes en ese sentido tenemos la gran responsabilidad de no solo mantener la Fiesta, sino seguir impulsándola y mantenerla muy viva, haciendo que vaya creciendo. Además creo que se está pudiendo ver también esa renovación de público, cada vez más gente joven, más afición nueva. Y eso es muy importante y creo que viene dado porque hay muchos niños, muchos adolescentes que les impacta muchas veces más el ver a una persona de su edad enfrentándose a un toro. Al final, de alguna forma se comparan con él, se ven más reflejados y eso hace que se vean más atraídos y poco a poco se vayan aficionando. Y como te digo, también en ese sentido creo que los empresarios tienen un gran papel, se está viendo poco a poco ese trabajo por su parte y creo que entre todos estamos trabajando muy bien para que poco a poco las plazas se vayan llenando otra vez de gente. Es muy importante mantener a los aficionados de siempre, pero también seguir captando a todo ese tipo de público joven.
LD: Su año 2026 está siendo triunfal como en la matinal de Nimes donde volvió a salir por la Puerta de los Cónsules. Además, en una corrida en solitario donde se atrevió hasta a poner banderillas ¿Cómo lo vivió?
MP: Precioso, fue un día precioso. La verdad que ahora, pensándolo de nuevo, fue una locura de viaje el que precedió a la encerrona porque veníamos de torear en Murcia, toda la noche viajando y fue, nada más llegar, prácticamente desayunar, vestirme e ir a la plaza. Por una parte mejor, porque de alguna forma venía con la emoción y todavía con la mentalización que no había desconectado de la tarde anterior de Murcia. Entonces me me dio menos tiempo a sobrepensar las cosas y a cargarme de responsabilidad. Pero la verdad que en el viaje apenas dormí y fue un poco locura en ese sentido, pero creo que todo mereció la pena. Fue una mañana muy bonita. Es cierto que muy dura en cuanto a lo físico y también en parte un poco a lo mental, ¿no? Porque al final los toros se prestaron en mayor o en menor medida, pero ninguno terminó de romper para que yo pudiera relajarme y haber mostrado mi toreo. Todos me exigieron mucho físicamente, me exigieron mucha concentración, sacar muchos recursos para poder conectar con el público y mantener todo el rato la atención de los aficionados en la mañana. Y bueno, por eso tuve que tirar de otros recursos de la portagayola, se pudo ver bastante variedad de quites, también a la hora de colocar los toros al caballo, de galleos…
Las banderillas era algo que realmente llevaba muchísimo sin entrenarlo en las becerras. Desde pequeño sí que lo entrené bastante, pero llevaba un tiempo que por distintas circunstancias no había podido entrenarlo y dos o tres días antes me dio por entrenar al carretón por si acaso. La verdad que lo llevaba en mente, pero tampoco tenía la total certeza de que lo fuera a hacer, porque es una suerte que también creo que merece mucho respeto y a mí me lo transmitía. Al final en el momento con toda la emoción, un poco del hilo conductor del recibo capotero y el público que me lo pidió, decidí tirar ahí hacia adelante. Y bueno, para ser la primera vez bastante bien, fue muy emocionante. Al final, creo que también el manejo de la espada tan acertado fue muy importante y sobre todo que, bueno, la gente valoró mucho esa actitud, esa entrega en todo momento. Fue duro en el sentido en cuanto a lo climatilógico. Hizo mucho calor, los toros me exigieron mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental y eso hace que muchas veces la cabeza te ponga muchas barreras por delante y no acabes de ver un final triunfal. Pero bueno, pues al final creo que es una tarde, al igual que fue la de Madrid y otras tardes de mi carrera, que creo que me van a hacer curtirme mucho interiormente como torero y como persona, porque te llevas la moraleja de que de que nunca puedes rendirte. Siempre tienes que seguir buscando, seguir luchando hasta el final la recompensa es muy grande y muy bonita. Salir por la Puerta de los Cónsules con todo el anfiteatro entregado, con la afición emocionada, es algo que te llena muchísimo y que te hace ver que todo ese esfuerzo ha merecido la pena y que tiene una recompensa muy grande y muy bonita.
LD: Volviendo a su presente temporada que en España concluye en Madrid en la que ha tenido bastante regularidad. ¿Espera ponerle un broche de oro en Las Ventas?
MP: Bueno, pues es mi máxima ilusión. Es la primera plaza del mundo y todo lo que se haga en ella tiene muchísima importancia y muchísima trascendencia, la que más. Y soy consciente de que un triunfo importante vendría muy bien para acabar de abrochar, como bien dices, este bonito año y de acabar pues de forma triunfal la temporada. Pero como te digo, soy consciente de que de que es muy difícil, que un triunfo tiene tanta importancia, porque se tienen que dar un gran número de circunstancias para salir por la Puerta Grande o cortar trofeos, ¿no? Por supuesto, es mi máxima aspiración. Creo que siempre en la vida, y una cosa que yo siempre he tenido muy en cuenta, es que hay que soñar a lo grande para que luego la mente sea capaz de realizarlo. No quiero presionarme mucho con ello, es una tarde para disfrutar. Creo que lo más importante ese día va a ser la dimensión que se vea de mi toreo por encima de lo numérico, como repito, pues es muy importante y cuando estás empezando más.
Lo más importante es la dimensión que se pueda ver, obtener el respeto de la afición de Madrid. Luego sí que es cierto que es una afición que cuando te ve de forma entregada, cuando te ve con pasión, cuando ve que no te estás dejando nada en la reserva, sino que estás entregado sin límites, es la primera que te lo reconoce y que te hace sentirte a gusto. Como te digo, con todo el respeto del mundo, trataré de estar a la altura de esa tarde, a la altura de las expectativas generadas y sobre todo, tratar de ganarme el crédito de los aficionados ese día. Y luego ya, si a partir de ahí, a partir de poder mostrar esa rotundidad y esa seguridad, puede venir un triunfo grande, lógicamente sería mi sueño y lo que más feliz me haría para acabar esta bonita temporada.
LD: Lleva desde hace muchos años al lado de Juan Bautista, un grandísimo torero, empresario, con una labor de apoderamiento y de maestro. ¿Seguirá a su lado la próxima temporada? ¿Seguiréis juntos?
MP: Sí, sí, bueno, en principio, sí. Bueno, el maestro, a Juan, como siempre he mantenido, creo que hizo una apuesta muy arriesgada. Al final, decidió apoderarme, aventurarse en un proyecto muy arriesgado, porque es cierto que me apoderó cuando yo contaba con 12 años y aunque sí que había despuntado, se veía en los vídeos con becerras que podía tener cualidades para trabajar conmigo. Pero bueno, al final el futuro es muy incierto. Todos sabemos lo difícil que es el toreo y al final, él decidió apoderarme sin saber realmente cómo iba a responder cuando creciera el tamaño del animal, cuando me enfrentara ya a novillos o a los toros, cuando llegaran los compromisos de mayor presión. Y él, olvidándose de todo ello, decidió tirar para adelante con el proyecto, como te digo, tan arriesgado. Desde el primer momento, me trató como si fuera uno más de sus hijos, de su familia en Francia, y creo que ha sido una de las piezas fundamentales para que yo hoy me encuentre en el sitio donde estoy y haya sufrido la evolución que ha tenido mi toreo.
Creo que una de las cosas más importantes y que a mí mayor seguridad me dan es que, aparte de ser un gran empresario y gestionar una de las plazas más importantes, no solo de Francia, sino en general con la goyesca, que es una corrida emblemática dentro de la temporada taurina y aparte de ser muy buen apoderado ha sido máxima figura del toreo. Y al final eso a la hora de transmitirme conocimientos, a la hora de gestionar todos los momentos de la lidia en la plaza y desde su experiencia, el poder aconsejarme es lo que más seguridad me ha dado, lo que más he valorado siempre. Y a su lado me encuentro muy a gusto, hemos formado ya un camino muy bonito. Creo que hemos cumplido muchos de los sueños que nos planteamos cuando empezamos con este proyecto y espero continuar muchos años. Me encuentro ahora muy a gusto a su lado. Creo que nos compenetramos muy bien y que todavía quedan muchos sueños por cumplir a su lado.
LD: ¿No hay cantos de sirena de grandes empresas? ¿Prefiere el camino a la independencia?
MP: Bueno, al final, como te digo, es muy difícil encontrar a una persona que encaje con tu personalidad, que sea capaz de comprenderte. Y en este sentido creo que he tenido una gran suerte, porque más allá del tema de empresarial, de los contratos, que también creo que ha llevado una gran gestión de mi carrera, lo que casi lo que más he valorado ha sido esa capacidad de sentirme en todo momento muy arropado en la plaza, de todas las indicaciones que él me da. Saber que tengo que escucharlas y acatarlas porque son las indicadas y de él es el primero que sabe cuándo tiene que apretar o aflojar las tuercas, de darme moral, de apretarme más y de exigirme. Y bueno, eso como torero yo lo valoro muchísimo. Y como te digo, espero estar a su lado mucho más tiempo.