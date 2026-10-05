Al Alimón: Urdiales frenó el diluvio, división con Marco Pérez y triunfo de Borja Jiménez

El matador de toros Borja Jiménez ha sido el primer triunfador de la Feria de Otoño 2026 una vez superado el primer fin de semana del ciclo otoñal madrileño. No es el único nombre propio que estos días ha dejado su impronta en Las Ventas: Diego Urdiales pudo hacerlo el viernes bajo el diluvio y Marco Pérez fue medido con dureza por la afición de Madrid el día de su confirmación de alternativa.

Todos estos temas los han analizado Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Dos festejos que colgaron el cartel de no hay billetes y uno que se quedó cerca en una tarde que diluvió en la capital de España con riesgo de suspensión del festejo. Amorós ha contado que el "bochorno nacional" del viernes "desembocó en una tormenta" y en un "espectacular" aguacero sobre el ruedo de Las Ventas.

Ese día se lidiaron toros de Alcurrucén "interesantes" ante los que "Fortes y Christian Parejo estuvieron, voluntariosos sin más", ha asegurado Andrés Amorós. El cronista ha dicho que "esa tarde bajo el diluvio la verdad es que Diego Urdiales toreó de maravilla y algunos no se enteraron". El veterano torero riojano, que ya cuenta con 50 años, lidió sus toros "con naturalidad, sencillez y armonía, pero pinchó". Para Amorós la tarde de Urdiales es "de lo más grande" que ha visto esta temporada.

División con Marco Pérez y triunfo de Borja Jiménez

El sábado se lidiaron toros de Victoriano del Río, "serios, pero manejables algunos" por Emilio de Justo, Víctor Hernández y Marco Pérez, que confirmó su alternativa en Las Ventas. Andrés Amorós ha dicho que De Justo y Hernández "estuvieron grises" y "con Marco Pérez pasó lo que habíamos anunciado aquí porque era lo esperable: división de opiniones, por decirlo suavemente". El cronista ha explicado que el joven torero salmantino "se puso a torear con un estilo que al sector exigente de la plaza de Madrid sencillamente no le gusta. Y bueno, tienen su derecho, como tú y yo tenemos el derecho de decir ese tipo de toreo, lo respeto, no insulto, no, pero no me gusta. Y entonces lo que le dijeron es que ese tipo de toreo como ese triunfa en muchos sitios, pero que en Madrid…".

Amorós ha lamentado que "muchos o algunos, en fin, periodistas, dicen claro que la culpa la tiene ese sector terrible e intransigente. A veces se pasan, pero ahí yo les doy absolutamente la razón. Este chico, pues bueno tiene que elegir un camino u otro, pero eliges un camino u otro y ya está. Y con ese camino en Madrid, pues no vas a triunfar".

El domingo Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez lidiaron toros de Victorino Martín que "salieron de aúpa y complicados". "Uceda Leal, un torero muy querido en Madrid, cumplía 30 años de alternativa, tuvo un lote muy difícil y ya está. Ureña, con un toro que no creíamos, se puso a hacerle una cosa con suavidad y funcionó muy bien". "O sea, que le funcionó la cabeza, no solo el corazón", ha añadido Jiménez Losantos. "Y Borja Jiménez aprovechó un toro bueno y lo toreó bien y maravilloso, lo mató bien, no de cerca", ha terminado Amorós.

El próximo viernes en una nueva entrega de Al Alimón lo contarán Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.