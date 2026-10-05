Alejandro Talavante evoluciona favorablemente tras la grave cogida en la Maestranza de Sevilla

El matador de toros Alejandro Talavante evoluciona de manera favorable de las heridas sufridas durante la tarde de este domingo en la plaza de la Maestranza de Sevilla. A pesar de la mejoría inicial, el diestro extremeño tendrá que continuar bajo observación médica en el centro hospitalario al que fue trasladado tras recibir una primera asistencia de urgencia en la propia enfermería del coso andaluz. Según ha detallado su equipo de prensa, la progresión está siendo positiva, aunque el espada ha pasado esta primera noche de ingreso con evidentes dolores y molestias debido a la gravedad del percance.

Desde su entorno más cercano han querido trasladar un mensaje de prudencia, señalando que permanecerá en la clínica a la espera de una nueva valoración y evaluación médica exhaustiva. El torero resultó prendido de manera dramática por el tercer astado de la tarde, perteneciente a la ganadería de El Freixo, en el marco de un festival taurino que servía como broche final a la temporada en la capital hispalense. Este festejo fue organizado con fines altruistas, destinando sus beneficios a la Hermandad de la Estrella y a la Asociación Autismo-Sevilla.

El aparatoso incidente se produjo justo en el epílogo de una faena brillante, en la que el pacense había logrado hilvanar muletazos de gran calado. Fue al entrar a matar, tras dejar una estocada en todo lo alto, cuando el ejemplar le prendió. Visiblemente mermado físicamente y con una evidente hemorragia en la pierna, Talavante tiró de raza para mantenerse en el ruedo. Antes de buscar auxilio sanitario, paseó con orgullo las dos orejas concedidas por la presidencia hasta la misma puerta de la enfermería, en la que ingresó por su propio pie en un gesto de torería.

El parte médico oficial, firmado por el doctor Mulet, no dejó lugar a dudas sobre la severidad del momento y calificó el percance como "grave". En dicho documento clínico se especifica que el paciente presentaba una "herida por asta de toro en tercio proximal de miembro inferior derecho con una trayectoria descendente de unos 10 centímetros". Esta lesión afectó directamente a la fascia y a la musculatura del vasto interno. Además, se identificó una segunda trayectoria de unos cuatro centímetros orientada hacia la cara externa del muslo, de carácter algo más superficial.

Tras ser intervenido quirúrgicamente en las dependencias de la plaza, el diestro fue evacuado en ambulancia al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz para su completo restablecimiento. Por el momento, el espada pacense no ha establecido plazos concretos para su regreso a los ruedos, por lo que su calendario inmediato queda en el aire. Estaba acartelado para hacer el paseíllo el próximo domingo en el Coso de la Misericordia de Zaragoza, compartiendo terna con José María Manzanares y Cristiano Torres. Posteriormente, tenía fijado el cierre de su campaña el 17 de octubre en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, donde iba a alternar con Sebastián Castella y Julio Méndez.