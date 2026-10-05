Borja Jiménez, gran estocada y primera oreja de la Feria de Otoño

El matador de toros sevillano Borja Jiménez ha cortado la primera oreja de la Feria de Otoño en la cuarta cita del ciclo celebrada hoy en Las Ventas. Por su parte, los diestros Paco Ureña y Uceda Leal saludaron una ovación tras la lidia del segundo y cuarto, respectivamente. Se lidió una corrida de Victorino Martín de interesante juego con lleno de no hay billetes en los tendidos.

Borja Jiménez inició genuflexo al tercero rompiendo mucho para adelante la embestida. Pronto se entendió con él, aunque le molestó mucho el viento en toda la faena. Por momentos, consiguió buenos muletazos muy asentado y de gran acople. Luego, todo fue de uno en uno. Una perfecta y efectiva estocada redondeó su labor y, tras fuerte petición, paseó la oreja. El sexto se orientó mucho y fue muy difícil.

Borja Jiménez en Las Ventas.

Paco Ureña dejó lo mejor con el segundo, un toro falto de poder en los inicios que se vino arriba y embistió con buen ritmo y gran clase. Ureña llegó a los tendidos en muletazos largos, llevando mucho la embestida hasta el final. Lo más rotundo y templado lo consiguió al natural, pero no estuvo acertado con el acero y todo quedó en ovación. El quinto fue un toro difícil con el que abrevió. Uceda Leal tan solo pudo dejar detalles del gusto de Madrid ante el cuarto, hasta donde le permitió el toro. Su primero se quedó muy corto y, aunque dispuesto el torero, fue difícil la ligazón y conexión.

Resto de festejos

En la novillada de El Retamar que inauguró la Feria de Otoño, El Mene fue silenciado, Nacho Torrejón recibió palmas y saludos y Sergio Rollón, que sustituyó al herido Mario Vilau, saludos y silencio en el sexto. En la corrida de Alcurrucén del viernes que acabó pasada por agua, las dos faenas de Diego Urdiales fueron lo más destacado saludando dos sonoras ovaciones, Fortes dos silencios y Christian Parejo, saludos y silencio. El sábado, Marco Pérez confirmó su alternativa en un ambiente muy hostil en la corrida de Victoriano del Río y en el sexto fue silenciado al igual que Emilio de Justo y Víctor Hernández.

Además, este viernes se celebrará la final del certamen Camino hacia Las Ventas con Israel Guirao, Marco Peláez y Joaquín Manzur. El sábado, el novillero triunfador de San Isidro, Álvaro Serrano, lidia en solitario un encierro de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta. El domingo Antonio Ferrera y Román lidian un encierro mano a mano de Adolfo Martín y el 12 de octubre en la Corrida de la Hispanidad Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirma alternativa, lidiarán toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.