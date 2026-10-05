Marco Polope, triunfador del Circuito Valenciano de Novilladas 2026

El Circuito Valenciano de Novilladas 2026 ha puesto el broche final en la tarde de hoy con la Gran Final celebrada en Villena. Un festejo en el que han hecho el paseíllo Javier Cuartero, Marco Polope e Ian Bermejo ante novillos de Aída Jovani. La última novillada del certamen volvía a la plaza de Villena, donde se ha celebrado en las tres ediciones.

Recibió Javier Cuartero a Ligero por verónicas en el tercio y lo sacó a los medios. Quitó por tafalleras. Inició doblándose por el pitón derecho. Siguió por el mismo pitón, por donde el novillo tuvo clase. Firme Cuartero en su primero, con buen trazo en los muletazos y por debajo. Mató tras una estocada casi entera ligeramente caída y cortó una oreja.

Al segundo lo paró Marco Polope por verónicas en el tercio. Devuelto, salió en su lugar Mundanerito. Volvió a recibir por verónicas. Quitó en los medios por gaoneras. Inició en los medios por derechazos. Desarrolló sentido muy rápido el novillo y estuvo a punto de prenderle por dicho pitón. Cambió al izquierdo, llevándolo de uno en uno a media altura. Poca transmisión del astado, con el que Polope lo intentó por ambos pitones. Mató de estocada entera y cortó una oreja.

A porta gayola se fue Ian Bermejo para recibir al tercero. Dio otras cuatro largas de rodillas en los medios. Quitó por lopecinas. Inició de rodillas en los medios. Poca fuerza del de Aída Jovani, destacó por el pitón izquierdo en la parte media de la faena. Lo llevó de uno en uno por abajo. Se arrimó Bermejo en los compases finales, estando a punto de ser prendido. Volvió al pitón derecho por donde el novillo no tuvo ni codicia ni fuerza. Mató de estocada entera y cortó dos orejas.

A la puerta de chiqueros se fue Javier Cuartero para recibir al cuarto de la tarde. Quitó en los medios por chicuelinas. Inició por derechazos en el tercio. Otro ritmo el del novillo respecto a sus hermanos. Más codicia a la hora de coger los trastos y repetición. Por el pitón izquierdo recetó la mejor tanda de la faena. Se le atravesaron los aceros y pinchó en cinco ocasiones. Mató de estocada casi entera y saludó una ovación.

Al quinto lo recibió Polope por verónicas y cerró por gaoneras en los medios. Quitó por tafalleras. Herido César Fernández tras el tercer par. Brindó Polope a Pedro Jovani. Inició por el pitón derecho en el tercio. El novillo se fue a las tablas en la segunda tanda. Complicada papeleta para el novillero ante un animal corto de recorrido y aquerenciado. Le robó muletazos por ambos pitones. Mató recibiendo de estocada ligeramente caída y cortó una oreja.

Recibió Ian Bermejo al sexto a portagayola. Desde el tercio de varas se le atisbó una lesión en los cuartos traseros. No pudo hacer nada Ian Bermejo con el novillo. Mató de estocada entera y saludó una ovación.

Ficha del festejo:

Villena (Alicante). Casi lleno. Gran Final del Circuito Valenciano de Novilladas 2026. Novillos de Aída Jovani para:

Javier Cuartero , oreja y ovación.

, oreja y ovación. Marco Polope , oreja y oreja.

, oreja y oreja. Ian Bermejo, dos orejas y ovación.

Un proyecto de la Liga Nacional de Novilladas

El Circuito Valenciano de Novilladas nació en la temporada 2024, recorriendo las tres provincias de la comunidad autónoma y dando el espacio a novilleros y ganaderías valencianas en las plazas.

Se encuentra dentro del proyecto Liga Nacional de Novilladas, donde comparte cartel con otros cuatro certámenes picados celebrados en Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

El Circuito Valenciano 2026 recorrerá seis municipios de la Comunidad Valenciana y en ellos estarán presentes nueve novilleros con picadores y seis ganaderías, que lidiarán una de ellas en cada festejo.