Alejandro Talavante abandona el hospital por voluntad propia tras su grave cornada

El matador de toros Alejandro Talavante ha sido dado de alta este martes en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. El extremeño permanecía ingresado en el centro clínico desde el pasado domingo, cuando resultó herido de gravedad durante el festival taurino que sirvió para poner el broche definitivo a la temporada en la capital hispalense.

Según han explicado fuentes de su entorno más cercano, el diestro ha solicitado el alta voluntaria para poder continuar con el proceso de rehabilitación y curación directamente en su domicilio. Aunque los médicos que le atienden no han concretado un plazo exacto para su regreso a los ruedos, los especialistas han indicado que los puntos de la herida no se le retirarán hasta dentro de diez días. Durante este periodo, el torero pacense deberá guardar absoluto reposo para evitar complicaciones en la zona afectada.

Como consecuencia directa de los plazos médicos establecidos, su presencia este próximo domingo en la plaza de toros de Zaragoza se encuentra prácticamente descartada. En este festejo estaba anunciado junto a los espadas José María Manzanares y Cristiano Torres. Del mismo modo, queda totalmente en el aire la corrida con la que tenía previsto cerrar su actual campaña, fijada para el día 17 de octubre en la localidad de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, donde iba a alternar con Sebastián Castella y Julio Méndez.

El percance se produjo este pasado domingo por el tercer toro de la tarde en el festival que cerraba el curso en la plaza de la Maestranza. Este evento benéfico estaba organizado para recaudar fondos a favor de la Hermandad de la Estrella y la Asociación Autismo-Sevilla. Fue en el epílogo de una gran faena, que el diestro rubricó con una estocada de la que salió prendido por el ejemplar de la ganadería de El Freixo.

A pesar de estar visiblemente maltrecho y sangrando de forma abundante por el muslo derecho, el torero hizo el esfuerzo de pasear las dos orejas concedidas por la presidencia hasta la misma puerta de la enfermería. El espada logró ingresar por su propio pie en las dependencias médicas del coso del Baratillo para ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

El parte médico oficial firmado tras la operación por el doctor Mulet calificó el suceso como "grave". El documento clínico señalaba que el paciente sufría una herida por asta de toro en tercio proximal de miembro inferior derecho con una trayectoria descendente de unos 10 centímetros, lesionando fascia y musculatura de vasto interno, y una segunda trayectoria de unos 4 centímetros hacia cara externa del muslo de unos 4-3 centímetros de trayectoria superficial.