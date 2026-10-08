Morante en TV: dónde ver las corridas en abierto este fin de semana

El éxito de audiencia de los festejos taurinos a lo largo de esta temporada está provocando que cada vez más cadenas autonómicas se animen a televisar corridas de toros. La andaluza Canal Sur ha batido todos los récords durante 2026 impulsada, sobre todo, por la retransmisión de las ferias de Abril y de San Miguel desde Sevilla, pero también por dar en abierto corridas con figuras como Morante de la Puebla.

Este fin de semana en el que acaba la campaña taurina en Valencia y Madrid con Morante de la Puebla, ambos festejos se podrán ver en abierto en televisión. La valenciana A Punt televisará solo por TDT para la región el próximo viernes 9 de octubre a las 17:30 horas desde el coso de la calle Játiva la corrida por el Día de la Comunidad Valenciana con Morante, Roca Rey y Tomás Rufo que lidiarán toros de Álvaro Núñez.

A Punt también estará junto a Telemadrid en Las Ventas para el final de la Feria de Otoño 2026. Retransmitirán una novillada y dos corridas de toros los días 10, 11 y 12 de octubre. En la novillada del 10 de octubre, el novillero triunfador de la Feria de San Isidro, Álvaro Serrano, lidiará en solitario un encierro con novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta.

El domingo 11 se podrá ver en ambos canales un encierro de Adolfo Martín para dos de los toreros que salieron por la Puerta Grande en San Isidro, Antonio Ferrera y el valenciano Román, mano a mano. Una corrida de gran interés para el aficionado que llenará también los tendidos de la Monumental de la calle de Alcalá.

El plato fuerte de las retransmisiones televisivas de este fin de semana de puente por el festivo del lunes 12 de octubre es la Corrida de la Hispanidad, que supondrá el regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas tras lo acontecido un año antes en la misma fecha, cuando el cigarrero se quitó la coleta en el centro del ruedo de la plaza de toros de Madrid tras desorejar a un toro de Garcigrande.

Este festejo, el último de la temporada taurina en la capital de España, se podrá ver en abierto por Telemadrid, A Punt y Castilla-La Mancha Media. Está anunciado un encierro de Núñez del Cuvillo y Garcigrande para Morante de la Puebla, el ganador de la Copa Chenel 2026, Héctor Gutiérrez, y la joven promesa del toreo Aarón Palacio, que confirma alternativa en Las Ventas.

Este fin de semana también hay toros en abierto en otras cadenas autonómicas. El sábado 10 de octubre a las 17:15 horas, Canal Extremadura televisa desde Fregenal de la Sierra una corrida de Murteira Grave para Miguel Ángel Perera, Javier Solís y Emilio de Justo. Al día siguiente, domingo 11, Canal Sur televisa desde Jaén por la Feria de San Lucas de la capital jiennense una corrida mixta con toros de Victorino Martín para el rejoneador Diego Ventura y los matadores El Cid y Manuel Escribano.