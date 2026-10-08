Roca Rey vuelve a su feudo valenciano para decir adiós a su temporada europea

La temporada taurina 2026 está a punto de concluir en Europa antes de dar el salto al otro lado del charco para la celebración de importantes ferias como la del Señor de los Milagros de Lima, una de las que cuentan con más solera de América, u otros festejos en México y Colombia. En España aún queda el final de la Feria de Otoño de Madrid y las ferias del Pilar de Zaragoza y la de San Lucas de Jaén, además de festejos sueltos en otras plazas como la de Valencia.

En la capital del Turia la campaña taurina llega a su fin este viernes 9 de octubre por todo lo alto con una corrida de Álvaro Núñez que lidiarán Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. Un festejo que ha agotado el papel disponible colgando el cartel de no hay billetes en el coso de la calle Xátiva y que se podrá ver en televisión en exclusiva por A Punt, el canal autonómico valenciano.

La corrida con la que se conmemora el Día de la Comunidad Valenciana ha apostado por reunir a las dos principales figuras del momento y a un torero que sabe lo que es triunfar en esta plaza de toros. Hay máxima expectación por lo que pueda suceder en el coso valenciano con una ganadería de garantías con la que Morante de la Puebla ha triunfado en numerosas ocasiones, ya que es todo un especialista.

La última en Europa de Roca Rey

La corrida de Valencia es la última de Roca Rey en Europa esta temporada, ya que estará ausente en las ferias que quedan. El diestro limeño no estará en Madrid ni en Zaragoza y será en su feudo valenciano donde se despedirá hasta 2027. En los más de 10 años de alternativa del astro peruano ha sido en la plaza de toros de Valencia donde más ha triunfado. Hasta en diez ocasiones ha salido por la Puerta Grande tras cortar 29 orejas. Su última participación fue en la Feria de Julio, donde cortó un apéndice a un toro de Juan Pedro Domecq.

Tras su participación en Valencia, Roca Rey hará las maletas hacia su Perú natal, donde hace doblete en la plaza de Acho de la capital limeña. El casi vetusto coso peruano, uno de los más antiguos del mundo, celebra entre finales de octubre y principios de noviembre la Feria del Señor de los Milagros. En Acho, Roca Rey lidiará un encierro de Torrealta junto a José María Manzanares, Alejandro Talavante y Joaquín Galdós el 31 de octubre y al día siguiente, 1 de noviembre, un mano a mano con Sebastián Castella ante toros de Núñez del Cuvillo.

Además, a falta de confirmación de otras fechas, Roca Rey está anunciado en México en la Monumental de Aguascalientes el 21 de noviembre con un encierro de Peñalba junto a Diego Sánchez y Luis David Adame.