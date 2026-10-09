Este fin de semana concluye la temporada taurina en Valencia y en Madrid. En la capital del Turia este viernes Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo lidian un encierro de Álvaro Núñez por el Día de la Comunidad Valenciana; en Las Ventas comienza el último fin de semana de la Feria de Otoño 2026 que tendrá su epílogo el próximo lunes con la Corrida de la Hispanidad.

Los festejos de Madrid y de Valencia se podrán ver por televisión en abierto, A Punt, el canal autonómico valenciano, dará todos los festejos y Telemadrid sólo los de Las Ventas. En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Isabel González y Andrés Amorós han hecho la previa de estos festejos que se podrán disfrutar este fin de semana.

Morante en Zafra hace unos días

Para los taurinos es "uno de los fines de semana más completos del año", ha asegurado Andrés Amorós. El cronista ha recordado que en Valencia por estas fechas "siempre se hacía alguna corrida de toros" y que "últimamente había decaído porque era una corrida suelta fuera de feria y en cambio este año han hecho el esfuerzo y esta tarde en Valencia torean juntos Morante y Roca Rey".

Es "un cartelazo", ha destacado Andrés Amorós. El cronista ha apuntado que los dos principales toreros del panorama actual lidian "junto a Tomás Rufo" un encierro de Álvaro Núñez, "el gran amigo de Morante" cuyos toros "prefiere". Las entradas están agotadas desde hace tiempo, pero se podrá ver en televisión por A Punt aunque sólo en la Comunidad Valenciana porque la señal estará capada.

El fin de la Feria de Otoño con triunfadores de San Isidro

En Madrid este viernes se celebra la final del certamen de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas donde se lidiarán novillos de Guadajira para Joaquín Manzur, Israel Guirao y Marco Peláez. Con este festejo comienza el último fin de semana de la Feria de Otoño y de la temporada taurina en la capital de España. Todos los festejos serán a las 17:30 horas.

El sábado está anunciado uno de los carteles más interesantes del ciclo, el novillero Álvaro Serrano, que triunfó la pasada feria de San Isidro, lidia en solitario un encierro con novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta. Andrés Amorós ha dicho que "es un chico muy simpático, muy abierto, que sale a jugársela".

El reto de Álvaro Serrano es grande porque "matar seis toros o novillos en Madrid… ahí han fracasado hasta los más valiosos toreros" porque "es una prueba muy dura". Espera el cronista que Serrano tenga "el suficiente dominio y variedad" para esta "apuesta complicadita que no se sabe cómo puede salir. Es pura incógnita, una especie de lotería".

Ferrera y Román, mano a mano con Adolfos

El domingo 11 de octubre se lidian en Las Ventas toros de Adolfo Martín por Antonio Ferrera y Román, dos matadores de toros que salieron a hombros en la pasada Feria de San Isidro. Estos toros son "muy cornalones, muy abiertos" y son muy estimados por "la afición madrileña".

"Unas veces sale mejor o peor y es un mano a mano de dos toreros que en Madrid también gustan, que son Ferrera y Román", ha añadido Andrés Amorós. El cronista ha dicho que "Ferrera va por libre, absolutamente, y que es muy clásico, pero que hace cosas muy singulares, que algunas veces están bien y otras veces, pues yo creo que se pasa un poco de la extravagancia".

Por su parte, Román "es este chico valenciano que tiene una cosa que es que sonríe siempre, luego al contrario que Luque, que no sonríe nunca, pues Román en los momentos más tremendos está sonriendo y conecta muy fácil con el público y es muy valiente, tiene capacidad, pero además tiene esa cosa que en un artista". Tiene Román "la capacidad de conectar con la gente, de caer bien, y entonces puede ser un torero que es interesante".

El próximo lunes seguirá Al Alimón y contarán lo sucedido este fin de semana y la previa de la Corrida de la Hispanidad con el regreso de Morante a Las Ventas. Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós lo analizarán con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.

La segunda parte de la Feria de Otoño