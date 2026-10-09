Álvaro Serrano: "Después del reto de Madrid la alternativa es el próximo paso"

Álvaro Serrano (Navas del Rey, 2003) impactó en su presentación como novillero en Las Ventas el 1 de mayo. Once días después salió por la Puerta Grande de Madrid tras cuajar a dos novillos de Montealto en una actuación que tuvo gran eco y que le puso en boca de los aficionados. Tras una temporada donde ha toreado en plazas como Pamplona o Valencia vuelve a Las Ventas para un reto mayúsculo: torear en solitario seis novillos.

Este festejo es uno de los más interesantes para la afición de una Feria de Otoño de récord de abonados gracias, en parte, al tirón de Morante de la Puebla. Álvaro Serrano lidiará en solitario el sábado 10 de octubre a las 17:30 horas novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta. Una novillada que se podrá ver también en abierto en televisión por Telemadrid.

Serrano habla con Libertad Digital con su regreso a Las Ventas "a la vuelta de la esquina". El novillero, que está pensando ya en tomar la alternativa, va "terminando la preparación" para la novillada en solitario "en el campo" mientras se termina de recuperar de una fuerte voltereta que sufrió hace pocas semanas toreando en Murcia.

Libertad Digital: Vuelve a Las Ventas después de triunfar en San Isidro y con una apuesta que en Madrid es toda una declaración de intenciones. ¿Qué espera de la tarde?

Álvaro Serrano: Bueno, pues la verdad que sí, que es una declaración de intenciones donde voy con todo lo que tengo. Creo que seis novillos es una apuesta muy grande, donde voy con mi verdad. Creo que va a ser una tarde interesante donde va a haber una gran variedad en todos los aspectos y creo que voy a demostrar todo lo que llevo dentro.

LD: Hace unas semanas sufrió un fuerte percance en Murcia. ¿Cómo está? ¿Se ha recuperado?

AS: La verdad ha sido un año complicado. Ha habido varios percances, me fracturé el dedo, luego me fracturé una vértebra, luego la voltereta de Murcia y para recuperarme no paro de ir al fisio. Ha sido duro en cuanto a eso, pero ya estoy mentalmente recuperado y preparado para todo lo que viene.

Hay que llevar variedad de quites, de lances, de muletazos, de inicios y de finales

LD: Es la primera vez que lidia en solitario una novillada. ¿Cómo se está preparando?

AS: Como bien dices, es la primera vez que sí que me voy a enfrentar a seis toros y hombre, pues creo que llevo una preparación muy buena. Creo que he hecho un trabajo muy grande, tanto físico como mental, como de toreo, donde sí que es verdad que ahora sí que he tenido la suerte de prepararme con vacas y en tentaderos, toreando ese gran número de animales igualmente creo que va a ser importante hay que hacer un esfuerzo físico muy grande. Y creo que el trabajo ya le llevo hecho y las cosas pueden salir bien.

LD: En el toreo siempre prima la improvisación, pero ante seis faenas uno quizá deba llevar preparado un repertorio o una estrategia, ¿no?

AS: Bueno, creo que llevo un repertorio muy grande. Creo que hay que preparar mucho la cabeza, hay que preparar mucho… en general todo. Hay que llevar variedad de quites, variedad de lances, variedad de muletazos, de inicios y de finales. Y sí, creo que ahí está lo bonito de esto y la dificultad de ese reto de seis animales y comportamientos, seis faenas. Y es lo que lo que hay que trabajar.

Álvaro Serrano en San Isidro

LD: ¿Ha visto los novillos?

AS: Sí, he visto alguno. Tampoco es una cosa que me preocupe mucho. Creo que como es Madrid sabemos todos cómo son los novillos y estoy preparado para ello.

LD: ¿Hay alguno por el que apostaría desde antes de empezar?

AS: Yo apuesto por los seis. Si hemos hecho esa apuesta por algo ha sido y creo que son seis novillos de seis ganaderías de garantías que si están ahí es porque el mérito que tienen es muy grande y creo que va a ser una tarde importante.

LD: Las Ventas da y quita mucho, tiene una afición con memoria y lo que sucedió en San Isidro todavía resuena. ¿Cómo lo recuerda usted?

AS: Bueno, pues esa tarde la recuerdo con mucho cariño. Creo que fue una tarde donde me entregué al máximo, donde di lo mejor de mí mismo y cuando uno va con su verdad y con todo lo que tiene dentro, las cosas acaban saliendo y creo que ese día acabaron saliendo.

𝙀𝙡 𝙨𝙪𝙛𝙧𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙜𝙡𝙤𝙧𝙞𝙖. La promo de 𝗔́𝗟𝗩𝗔𝗥𝗢 𝗦𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡𝗢 ante su cita con 6 novillos en solitario.

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LD: Muchos aficionados cuando acabó San Isidro hablaban de usted como el auténtico triunfador de la feria.

AS: Hombre, eso es, como bien dice, es un mérito y me enorgullece que el aficionado recuerde esa faena mía, recuerde esa tarde tan importante. Creo que ya por eso ha sido esta encerrona y creo que va a ser una… creo que el aficionado va a volver a recordar otra tarde mía grande.

La alternativa es lo que soñamos. Y claro que hay cosas habladas, pero Madrid puede cambiar el rumbo y puede ayudarnos a dar más categoría a un cartel soñado

LD: Entiendo que para usted ese día tiene una doble connotación entre lo personal y lo profesional por el fallecimiento de su abuelo. ¿Cómo lo sobrellevó?

AS: Bueno, ya mi abuelo estaba… llevaba tiempo ya pasando un mal momento y ya uno es mayor, se va dando cuenta de las cosas y sabe lo que puede ocurrir. Y mi abuelo ha sido una persona muy importante para mí, prácticamente fundamental y claro que no se lleva bien, pero cuando a un hombre se le ve sufrir y al fin y al cabo llega su momento y descansa, pues no hay que ser egoísta y hay que pensar también en su bien. Y descansó. Y bueno, pues sí que es verdad que quizá no sea el momento idóneo, pero las cosas vienen cuando vienen y hay que saber llevarlas.

Puerta Grande de Álvaro Serrano en San Isidro

LD: Y ahora toca brindis al cielo, ¿no?

AS: Siempre él y mis abuelos me están acompañando, no hay un día que no me acuerde de ellos, como toda la gente que confío y toda la gente que me ayuda y creo que va a ser… que van a estar conmigo y van a y van a ayudar en todo el máximo que puedan.

LD: ¿Cómo definiría su concepto del toreo?

AS: Mi concepto al final es un concepto clásico. Me gusta el torero puro y con su propia verdad. Creo que también, aparte de ello, tengo mi propia personalidad y trabajo en ello e intento tener siempre variedad e intentando no aburrir al aficionado.

LD: Es cierto que ahora mismo, con la nómina de nuevos toreros que hay muchísimos que tienen conceptos diferentes y muchos estáis apostando por el toreo clásico. ¿Se está volviendo a poner de moda?

AS: Sí, creo que al final lo que gusta a todo el mundo y lo clásico nunca pasa de moda y al fin y al cabo eso es lo que llega al aficionado y lo que llega al público. Creo que el toreo bueno es el que nos gusta a todos y es el que hay que contar para llegar a hacer algo en esto.

LD: Es usted uno de los novilleros de los que más se ha hablado este año y se suma a una hornada de buenos nuevos toreros con los que se está renovando el escalafón en un contexto de plazas llenas y jóvenes yendo en masa a los toros. ¿La tauromaquia tiene futuro?

AS: Totalmente. Creo que la tauromaquia está más viva que nunca y nada más que hay que ver todas las plazas de la gente joven que hay, toda la afición que está de nuevo yendo a los toros. Y como bien dices, pues sí, hay una hornada de toreros muy grande y cada vez toreando mejor, haciendo las cosas mejor. Aparte de ello, eso te motiva más para incrementarte y seguir evolucionando para ser mejor que ayer y peor que mañana.

Álvaro Serrano en San Isidro

LD: ¿De cara a la temporada 2027 está pensando en la alternativa? ¿Dónde le gustaría que fuera y quién le gustaría que se la diera?

AS: Bueno, creo que después del reto de Madrid la alternativa es el próximo paso. Ha sido un año muy importante donde he toreado un buen número de novilladas. No es lo que nos gustaría, pero ha sido un buen número. Y es por ese gran reto, creo que la alternativa es lo que soñamos. Y claro que hay cosas habladas, pero Madrid puede cambiar el rumbo y puede ayudarnos a dar más categoría a un cartel soñado.