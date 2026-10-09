Claves de la segunda parte de la Feria de Otoño 2026: del reto de Álvaro Serrano al regreso de Morante a Las Ventas

El primer fin de semana de la Feria de Otoño 2026 nos ha dejado faenas para el recuerdo de Diego Urdiales y el triunfo de Borja Jiménez y el amargo regusto de que hasta marzo de 2027 no volverá a haber toros en Madrid. La temporada taurina en la capital de España concluye el 12 de octubre por todo lo alto con el broche de oro del ciclo otoñal que pondrá Morante de la Puebla.

El cigarrero ha sido el gran protagonista de esta campaña desde su regreso a los ruedos en Sevilla el pasado Domingo de Resurrección. En cada feria en la que se ha anunciado Morante de la Puebla se ha agotado el papel con la expectación por las nubes. También ha cosechado algunas faenas para el recuerdo. Por eso, su regreso a Las Ventas un año después de su sorprendente despedida ha disparado el abono de la Feria de Otoño hasta agotar el 100% de los abonos disponibles por ley.

El regreso de Morante a Las Ventas en la Corrida de la Hispanidad es el acontecimiento sobre el que ha girado toda la Feria de Otoño 2026, sin embargo no hay que olvidar que hay otras corridas y novilladas con mucho interés. También hay que recordar que en la segunda parte de la Feria de Otoño los festejos comienzan a las 17:30 horas y que los del 10, 11 y 12 de octubre se podrán ver en abierto por Telemadrid.

El gran reto de Álvaro Serrano

Este viernes 9 de octubre se celebra en el coso de la calle de Alcalá la gran final del Certamen de novilladas sin picadores Camino hacia Las Ventas. Los tres novilleros que han llegado a la final son Joaquín Manzur, del CITAR; Israel Guirao, de la Escuela de Navas del Rey-Valencia; y Marco Peláez, de la Escuela de Colmenar Viejo. Lidiarán un encierro de Guadajira.

Uno de los platos fuertes de esta Feria de Otoño 2026 es la novillada que se celebra el sábado 10 de octubre. El novillero triunfador de San Isidro, Álvaro Serrano, lidiará en solitario un encierro con novillos de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta. El propio Serrano habló con Libertad Digital para comentar cómo afronta este reto.

Dos triunfadores de San Isidro mano a mano

En la pasada Feria de San Isidro 2026 los matadores de toros Antonio Ferrera y Román salieron por la Puerta Grande. El primero en la corrida de Adolfo Martín del 31 de mayo y el segundo en la de Victorino Martín del 6 de junio tras desorejar al toro Gallarete. Un triunfo que le valió al torero valenciano ser elegido como triunfador de este serial por el Real Casino de Madrid que también le reconoció como el autor de la Mejor Estocada.

Este domingo 11 de octubre ambos matadores de toros lidiarán mano a mano un encierro de Adolfo Martín. Una corrida de toros de altísimo interés para los aficionados que será lidiada por dos especialistas en este tipo de toros y que no dejará indiferente a nadie.

Regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas

El broche de oro de la Feria de Otoño 2026 y de la temporada taurina en Madrid es la Corrida de la Hispanidad que se celebrará en la tarde del 12 de octubre. Una cita que agotó en 24 horas las entradas disponibles tras haber vendido todos los abonos disponibles. Una de las claves está en cómo recibirá Las Ventas a Morante de la Puebla tras lo sucedido el 12 de octubre de 2025.

El cigarrero encabeza el cartel de este festejo en el que hay anunciados toros de Núñez del Cuvillo y Garcigrande, una ganadería de primer nivel que no está pasando por su mejor momento esta temporada. Junto a Morante de la Puebla trenzarán el paseíllo el mexicano Héctor Gutiérrez, ganador de la Copa Chenel 2026, y la joven promesa del toreo Aarón Palacio, que confirma alternativa en Las Ventas.

Segunda parte de la Feria de Otoño