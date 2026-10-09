La final de la Liga Nacional de Novilladas será en Sanlúcar de Barrameda el 31 de octubre

Este jueves se ha presentado el cartel de la Final de la Liga Nacional de Novilladas 2026. Un acto que ha transcurrido en el Palacio de San Telmo de Sevilla y que ha estado presidido por el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Los finalistas Sergio Rollón, Marco Polope, Manuel Quintana, Jorge Oliva y Pepe Martínez también han acudido al mismo.



El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha destacado "la importancia de sumar un año más este último festejo que reúne a todos los triunfadores de los certámenes". Además, ha querido agradecer "a la Junta de Andalucía por el apoyo a la tauromaquia, así como la promoción a través del Circuito de Andalucía y de esta Final de la Liga Nacional de Novilladas, que por tercer año consecutivo se celebra en Sanlúcar de Barrameda".

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha afirmado que desde la Junta de Andalucía "demostramos con cada uno de los pasos dados nuestro firme compromiso para apoyar al futuro de la fiesta". En cuanto a la Final a celebrarse: "desde hace seis trabajamos con la Fundación Toro de Lidia para la celebración del Circuito de Andalucía y para nosotros, volver a acoger la Gran Final de la Liga Nacional de Novilladas es la muestra de que sellamos como evento estable este festejo tan importante para los novilleros con picadores".

Los finalistas presentando el cartel

Al acto han acudido el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil; ⁠el director general de la Fundación Toro de Lidia, Borja Cardelús; la directora adjunta de RTVA, Isabel Cabrera; y el empresario de Sanlúcar de Barrameda, Carmelo García.



La Final de la Liga Nacional de Novilladas 2026 se celebrará en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda el sábado 31 de octubre a las 17:00 horas, con novillos de Fuente de Ymbro. El festejo se podrá seguir en directo a través de las cámaras de Canal Sur Televisión.

Trenzarán el paseíllo los cinco triunfadores de los circuitos celebrados en esta temporada: Circuito de Madrid, Circuito Valenciano de Novilladas, Circuito de Andalucía, Circuito de Castilla y León y Circuito de Extremadura. El cartel de la final queda compuesto de la siguiente forma:

Sábado 31 de octubre (17:00 horas): Novillos de Fuente Ymbro para Sergio Rollón, Marco Polope, Manuel Quintana, Jorge Oliva y Pepe Martínez.

Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de la plaza de toros desde el lunes 26 de octubre hasta el viernes 30 de octubre en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. El día del festejo, también en las taquillas desde las 10:00 hasta el comienzo del mismo. Además, está disponible la venta online a través de la página web.