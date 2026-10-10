Álvaro Serrano, operado de urgencia en Las Ventas por una cornada de 20 centímetros

Lo que prometía ser una tarde consagratoria para el novillero de Navas del Rey (Madrid) terminó en un amargo e impactante desenlace. Álvaro Serrano, quien afrontaba en solitario una encerrona con seis astados en la Monumental de Las Ventas con motivo de la Feria de Otoño, sufrió una escalofriante cogida durante la lidia del tercer novillo que le impidió continuar el festejo.

Serrano saltó al albero de la capital dispuesto a refrendar las excelentes sensaciones que ya dejó durante el pasado San Isidro. Ante el primero de la nómina, un utrero con el hierro de Domingo Hernández, el espada firmó los pasajes más artísticos de la cita: temple con la diestra, profundidad en los pases de pecho y un volapié fulminante. La afición llegó a solicitar la oreja con fuerza, aunque el presidente solo le permitió saludar desde el tercio.

Frente al segundo, de Fuente Ymbro, la labor careció de la misma transmisión debido a las escasas fuerzas del animal, con el que Serrano no estuvo acertado a la hora de matar.

La desgracia se mascaba en el ambiente durante la lidia del astado de Conde de Mayalde. El ejemplar ya venía avisando con varias coladas espeluznantes por el lado derecho. Sin dudarlo, el novillero se mantuvo firme en el envite, pero en el remate de una tanda fue violentamente prendido por la cara interna del muslo derecho y volteado en el aire.

El momento de la cogida a Álvaro Serrano, de la que está duendo atendido en la enfermería y que le impide continuar la lidia.#LasVentas #FeriadeOtoño2026 pic.twitter.com/joYUKPTrj5 — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 10, 2026

La gravedad de la cera fue evidente desde el primer instante, obligando a las asistencias a trasladar al diestro en volandas a la enfermería entre la conmoción de las gradas.

2️⃣ | Silencio para 𝗔́𝗟𝗩𝗔𝗥𝗢 𝗦𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡𝗢. Pitos para el novillo de 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙔𝙢𝙗𝙧𝙤.

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El equipo médico de la plaza, encabezado por el doctor Máximo García Padrós, intervino de inmediato al torero en las dependencias del coso. El parte médico confirmó un pronóstico grave con una cornada de 20 centímetros de recorrido ascendente en la cara interna del muslo derecho por el que ha tenido que ser operado y destrozos importantes en los músculos aductores e isquiotibiales, además de una severa contusión en la arteria femoral.

[🏥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢] El novillero 𝗔́𝗟𝗩𝗔𝗥𝗢 𝗦𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡𝗢 ha sido operado de una cornada de 20 cm. que contusión arteria femoral y produce destrozos en aductores e isquiotibiales. Pronóstico grave. #LasVentas #FeriadeOtoño2026 pic.twitter.com/xgSsYU1quq — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 10, 2026

Una vez estabilizado bajo anestesia general, el novillero fue derivado al Hospital La Fraternidad Muprespa - Habana.