Concluye la Feria de Otoño 2026 y la temporada taurina en Madrid con un festejo que ha disparado la expectación. Morante de la Puebla vuelve a Las Ventas un año después de la histórica doble jornada en la que acabó quitándose la coleta en el centro del ruedo. El cigarrero regresa a la Monumental de la calle de Alcalá en la Corrida de la Hispanidad junto al mexicano Héctor Gutiérrez, vencedor de la Copa Chenel 2026, y con la joven promesa Aarón Palacio, que confirma alternativa.

Isabel González y Andrés Amorós han comentado la previa de la Corrida de la Hispanidad y lo sucedido este segundo fin de semana de la Feria de Otoño 2026 en Las Ventas en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Andrés Amorós ha dicho que "el sábado fueron los seis novillos para Álvaro Serrano". El cronista ha destacado que "matar seis toros en solitario en Madrid es muy complicado. Para un matador, muy complicado y para un novillero, pues más complicado todavía". Los seis novillos "no salieron buenos, salvo el primero al que pudo cortarle la oreja". Álvaro Serrano "estuvo bien" aunque "tiene un problema con la espada" que le hizo perder la oreja y de técnica por el que recibió "una cornada fuerte" en el tercero de la tarde que "derrotaba por alto".

El cronista ha señalado que Álvaro Serrano "de todos modos, ha quedado muy bien, ha dejado buena imagen y bueno, yo espero que se recupere y que el año que viene vamos a ver si culmina su carrera como novillero y toma la alternativa".

Doble Puerta Grande en Las Ventas

En la corrida de Adolfo Martín del domingo 11 hubo una doble Puerta Grande de Las Ventas. Los matadores de toros Antonio Ferrera y Román lidiaron con éxito un encierro de Adolfo Martín mano a mano. Amorós ha destacado que fue "una corrida memorable" y ha recordado que aunque "no es frecuente" que suceda en Madrid "no es la primera vez" que dos toreros salen a hombros de Las Ventas. Ha rememorado alguna de esas grandes tardes en las que llegaron a triunfar los tres toreros de la terna.

Fue "una corrida seria, encastada y exigente de Adolfo Martín" con "toros duros, complicados, pero con casta y además con emoción. Y claro, todo lo que se haga esos toros, la gente lo aprecia y lo estima aunque hay que jugársela porque es una profesión muy dura, muy difícil". Amorós ha indicado que "estuvieron muy bien los dos, cada uno en su estilo".

Sobre Antonio Ferrera ha dicho que "es un torero muy peculiar porque va por libre, absolutamente en este momento". "Al principio era un torero atlético que ponía banderillas, que corría mucho y muy populista, digámoslo así. Después cambió y descubrió una cosa que es la lidia total, y luego en esta última etapa, va por libre, hace lo que quiere, inventa cosas. Ayer toreó con un capote verde por los dos lados, una cosa muy peculiar y lo que llama a la gente más la atención saca al toro del caballo, pero no se limita a sacarlo, sino que lo saca toreando como hacía Joselito el Gallo. Entonces eso es estupendo. Se ha inventado otra cosa que ayer lo hizo y la gente se quedó sorprendida, que es matar recibiendo a gran distancia. Entonces ayer cortó oreja y oreja como un lidiador clásico y heterodoxo a la vez", ha explicado.

Ferrera y Román a hombros en Las Ventas

En cuanto al valenciano Román ha dicho que es "muy valiente y se la jugó de verdad. Estábamos todos asustados porque el toro lo cogió, le pegó un pitonazo o dos en la espalda, que pudo ser algo peor, y también cortó una oreja y una oreja y entonces todo el mundo feliz".

Vuelve Morante a Las Ventas

El festejo de este lunes 12 de octubre es el último de la temporada en Madrid. La Corrida de la Hispanidad lleva semanas con el cartel de no hay billetes colgado, pero se podrá ver en televisión en abierto por Telemadrid, A Punt y Castilla-La Mancha Media. Amorós ha contado que es "un verdadero acontecimiento".

Sobre el mexicano Héctor Gutiérrez, vencedor de la Copa Chenel 2026, ha contado Andrés Amorós que "estuvo bien en Madrid" y que "no es muy fácil" salga un torero mexicano "como figura" del toreo. Torea también el aragonés Aarón Palacio que "torea muy bien, muy clásico y muy valiente". "Es una verdadera promesa, sin duda ninguna", ha añadido.

En la tarde de este 12 de octubre estaremos "todos pendientes de Morante". "¿Qué se espera? Vamos a ver, Morante es el número uno, está toreando de maravilla. En Madrid no se va a reservar, te aseguro que va a querer quedar bien va a querer torear, sin duda", ha señalado Amorós. Sin embargo, el cronista ha dicho que "eligen unos toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo, qué miedo me da. Y ya está, no digo más. Garcigrande quedó mal en Sevilla y Núñez del Cuvillo, pues está muy bien, pero son toros, digamos, manejables".

El "problema que tiene Morante, que es valiente, se la juega mucho, torea de maravilla, elige con mucho cuidado los toros y a veces, por elegir toros que en principio son demasiado manejables, pues te pasas y sería una pena, porque además se junta que hace un año se despidió aquí y ahora va a volver". Cree el cronista que "lo recibirán de maravilla. Lo que deseamos es que le embistan estos dos toros o uno de los dos por lo menos y la gente pueda disfrutar".

Todo lo que suceda en la Corrida de la Hispanidad lo analizará Federico Jiménez Losantos en Al Alimón con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.