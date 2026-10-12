Doble puerta grande en Las Ventas: Ferrera y Román triunfan en la Feria de Otoño

En la penúltima tarde de la Feria de Otoño se ha abierto la Puerta Grande de Las Ventas por partida doble. En la corrida de Adolfo Martín que han lidiado mano a mano los matadores Antonio Ferrera y Román han conseguido su segunda salida a hombros de la temporada en Madrid en una tarde de entrega y emoción.

Antonio Ferrera volvió a dejar otra tarde de gran inspiración y toreo único y personal. Entregado desde los inicios, toreó muy vistoso y variado de capote a sus tres toros. Confió de muleta en el fondo del tercero hasta que se entregó y pudo dejar grandes momentos. Le alargó mucho la embestida al natural y la faena fue a más, con grandes muletazos, de toreo relajado, de mucho vuelo y temple. Entró a matar de su peculiar forma, dándole mucha distancia, y tras una estocada en buen sitio, paseó la primera oreja.

Ferrera en un quite.

El quinto fue un buen toro, encastado, aunque no fácil. Ferrera lo sometió hasta conseguir ligar los muletazos con una dificilísima facilidad. Llegó mucho al público una embestida que transmitió y un toreo de mucha verdad en una faena a más. En la suerte suprema se vino el toro de lejos y tras estocada certera paseó la segunda oreja tras fuerte petición.

Román se topó con un cuarto de Adolfo que no le regaló nada y todo fue valor y entrega. En el tercer muletazo de una serie lo prendió y levantó muy feo, sin aparentes consecuencias. No se achantó y volvió a la cara del toro. Una faena de mucha verdad y sinceridad en la que Madrid se entregó con el valenciano, que se jugó la vida. Tras estocada casi entera y certera, paseó la primera oreja. El sexto fue un buen toro de Adolfo Martín. Humilló y transmitió mucho en la muleta. Bien lo entendió Román, que consiguió cuajadas series por ambos pitones, de mucha ligazón, mando y mano baja. Otra faena de emoción coronada con una estocada que le valió la segunda oreja.

El próximo festejo que se celebra en Las Ventas es la Corrida de la Hispanidad que será el último de la temporada en Madrid. Un encierro con toros de Núñez del Cuvillo y Garcigrande que lidiarán Morante de la Puebla, el ganador de la Copa Chenel 2026, Héctor Gutiérrez, y el joven Aarón Palacio, que confirma alternativa. En este festejo vuelve Morante a la Monumental de la calle de Alcalá un año después de la histórica doble jornada que acabó con el cigarrero en el centro del ruedo quitándose la coleta.