Las Ventas cierra la Feria de Otoño con 175.858 espectadores y 5 'no hay billetes'

Esta tarde concluye una Feria de Otoño para el recuerdo. Mientras Morante de la Puebla vuelve a Las Ventas un año después de la histórica doble jornada que acabó el cigarrero en el centro del ruedo quitándose la coleta, los tendidos de la plaza de toros de Madrid siguen a rebosar. El tirón taquillero del torero sevillano es indiscutible y él es el principal responsable de que se agotara el 100% de los abonos disponibles en el ciclo otoñal. Algo nunca visto.

La corrida de toros con la que se cierra la Feria de Otoño y la temporada taurina 2026 en Madrid fue la primera en agotar todas las entradas disponibles en este ciclo. Sólo unas pocas porque 21.816 aficionados ya contaban con su abono desde que a mediados de septiembre concluyó la campaña de abonados. Quien se haya quedado fuera de Las Ventas en esta Corrida de la Hispanidad podrá seguirla en Telemadrid, A Punt y Castilla-La Mancha Media. El festejo, donde se lidiarán toros de Núñez del Cuvillo y Garcigrande, está encabezado por Morante de la Puebla junto al ganador de la Copa Chenel 2026, el mexicano Héctor Gutiérrez, y con el joven torero aragonés Aarón Palacio, que confirma alternativa.

Con la Corrida de la Hispanidad colgando el cartel de no hay billetes son cinco los que se han logrado durante esta Feria de Otoño 2026. En estos ocho días de toros en Las Ventas han pasado por la Monumental de la calle de Alcalá 175.858 personas, un dato espectacular para concluir una gran temporada taurina en Madrid.

En el festejo que inauguró el ciclo otoñal, la novillada del jueves 1 de octubre en la que se lidió un encierro de El Retamar por los novilleros El Mene, Nacho Torrejón y Sergio Rollón, que sustituyó al herido Mario Vilau, hubo 17.340 espectadores en Las Ventas. Al día siguiente, 2 de octubre, 21.834 personas estuvieron en la plaza de toros de Madrid en una tarde muy lluviosa en la que Diego Urdiales destacó durante el diluvio. El veterano torero riojano lidió junto a Fortes y Christian Parejo, que sustituyó al lesionado Mario Navas, una corrida de Alcurrucén.

El primer no hay billetes se colgó en la corrida de Victoriano del Río del sábado 3 de octubre en la que confirmó alternativa la joven promesa del toreo Marco Pérez junto a Emilio de Justo y Víctor Hernández. El segundo fue al día siguiente, domingo 4 de octubre, en el encierro de Victorino Martín en el que triunfó Borja Jiménez al cortar una oreja junto a Uceda Leal y Paco Ureña.

El segundo fin de semana de la Feria de Otoño 2026 comenzó el viernes 9 de octubre con la gran final del certamen Camino hacia Las Ventas. Una novillada sin picadores que llenó el aforo de la Monumental de la calle de Alcalá y en la que salió triunfador el novillero Israel Guirao. Marco Peláez y Joaquín Manzur completaban la terna que lidió un encierro de Guadajira. El sábado 10 de octubre 21.864 espectadores vieron al novillero Álvaro Serrano hacer el paseíllo en solitario en Las Ventas en un reto que no pudo concluir porque fue herido de gravedad en el tercero de la tarde.

Un fin de semana que, a falta de saber lo que ocurriría en la Corrida de la Hispanidad, ya cuenta con dos triunfadores: Antonio Ferrera y Román, que salieron por la Puerta Grande de Las Ventas por segunda vez esta temporada tras lidiar una interesante corrida de Adolfo Martín el domingo 11 de octubre con el cartel de no hay billetes en las taquillas de la plaza de toros de Madrid.