'Siciliano', el toro con el que Morante de la Puebla regresa a Las Ventas en la Corrida de la Hispanidad

Un año después de lo acontecido el 12 de octubre de 2025, una histórica doble jornada en la que Morante de la Puebla acabó quitándose la coleta en el centro del ruedo de Las Ventas, el cigarrero vuelve al mismo escenario rodeado de una expectación sin precedentes. Las pocas entradas disponibles para la Corrida de la Hispanidad después de la exitosa venta de abonos para la Feria de Otoño 2026 se agotaron en pocas horas.

Ahora sí, el regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas es una realidad. El genio sevillano vuelve a Madrid cuando está a punto de concluir una temporada sin parangón, al nivel de la anterior que se puede considerar antológica. El cigarrero reapareció pocos meses después en la corrida del Domingo de Resurrección de Sevilla tras su repentino adiós en el centro del ruedo de la Monumental de la calle de Alcalá, rayando la excelencia con faenas que ya pueden formar parte de la historia del toreo.

El orden de lidia de la Corrida de la Hispanidad 2026

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una temporada corta con fechas muy señaladas en el calendario ha acabado siendo más larga de lo esperado cuando se conoció que había cambiado de opinión y que volvía a vestirse de luces. Morante llega a Madrid tras haber toreado a lo largo y ancho de España con numerosos triunfos a sus espaldas. Sí que ha reconocido que llega cansado, por no decir exhausto, en una campaña en la que también ha sufrido graves percances, como la cornada en el recto durante la Feria de Abril de Sevilla.

Tras Madrid, Morante tiene aún dos tardes consecutivas en la Feria del Pilar de Zaragoza para concluir la temporada 2026: el 16 de octubre, un encierro de Matilla junto a Sebastián Castella y Aarón Palacio y el 17 con toros de Alcurrucén, Carmen Lorenzo, Garcigrande, José Vázquez, Victoriano del Río y Zalduendo con Diego Urdiales y El Mene, que toma la alternativa.

Los toros para su cita en Las Ventas

En Madrid este 12 de octubre Morante de la Puebla protagoniza la Corrida de la Hispanidad y, aunque agotó hace semanas todas las entradas, los aficionados que quieran podrán verla en directo y en abierto por Telemadrid, À Punt y Castilla-La Mancha Media a partir de las 17:30 horas.

[📸 𝗘𝗡 𝗙𝗢𝗧𝗢𝗦] Estos son los toros de 🤍❤️𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 y ❤️🤍💚𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐮𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨 para esta tarde en #LasVentas. ¡Comenzamos a las 17:30h.! 🧵Hilo👇 🍂 #FeriadeOtoño2026 pic.twitter.com/TygxZSrqjw — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 12, 2026

Morante confirmará la alternativa en Las Ventas de la joven promesa del toreo Aarón Palacio ante un encierro de Núñez del Cuvillo y Garcigrande. El tercer torero anunciado es el mexicano Héctor Gutiérrez, que ganó la Copa Chenel 2026 el pasado verano. Tras el sorteo, el toro de Garcigrande con el que el cigarrero vuelve a Madrid es el número 62, de nombre Siciliano y con 561 kilos de peso.

Lo lidiará en segundo lugar, ya que el primero, Veraniego, también de Garcigrande, es para el confirmante Aarón Palacio. En cuarto lugar, Morante lidiará al número 69, Rosito, esta vez de la ganadería de Núñez del Cuvillo y con 552 kilos. El último toro de la temporada taurina 2026 en Las Ventas será Tortolito, de Núñez del Cuvillo, que lidiará en sexto lugar Aarón Palacio.