La temporada taurina en Madrid concluyó el pasado lunes con la Corrida de la Hispanidad que suponía el regreso a Las Ventas de Morante de la Puebla un año después de la doble jornada triunfal en la que acabó quitándose la coleta. Una campaña que ha congregado en la plaza de toros madrileña a más de un millón de personas, más de 175.000 en esta Feria de Otoño que acaba de terminar.

La corrida que puso el broche de oro a la temporada en Las Ventas fue también un homenaje a Ceuta por la invasión marroquí sufrida a finales de julio y el coso se engalanó con los colores blanco y negro de la ciudad africana, incluidas las rayas de picar. Sonó el himno de Ceuta antes del himno nacional y asistieron numerosas personalidades de la política, el deporte y la sociedad española. Un gran ambiente rodeó este festejo que acabó en decepción por el juego de unos toros que fueron protestados por el sector más exigente de la Monumental de la calle de Alcalá.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado todo lo que aconteció en Las Ventas en la tarde del 12 de octubre. El cronista ha destacado que fue "una corrida de máxima expectación" en la que se lidiaron tres toros de Garcigrande y tres de Núñez del Cuvillo.

Andrés Amorós ha recordado que la ganadería de Garcigrande fue la del "petardo grandísimo en Sevilla" y ha denunciado que "ahí siguen" las figuras anunciándose con este tipo de toros. El cronista ha dicho que "no es que fueran malísimos, qué más hubiéramos querido que fueran toros de verdad, complicados", sino que fueron "toros sosos, de poca casta, sin emoción ninguna". Algo que "en Madrid no funciona", ha añadido.

Morante durante la corrida.

Además de Morante de la Puebla participaron en la Corrida de la Hispanidad el mexicano Héctor Gutiérrez, vencedor de la Copa Chenel 2026, y el joven torero aragonés Aarón Palacio, que confirmó su alternativa en Las Ventas. Sobre el primero Amorós ha dicho que estuvo "voluntarioso y ya está" y del segundo que "estuvo bien". Jiménez Losantos ha apuntado sobre su paisano que "debía antes de entrar a matar. No entendí por qué entró a matar ahí" y el cronista que "ahí se equivocó porque tenía ya la oreja ganada". "Es un chico valiente y clásico. Lo lleva el Tato e intenta hacer el buen toreo, que es lo importante", ha contado.

La "decepción" con Morante

Sobre Morante de la Puebla ha dicho Andrés Amorós que en "el primer toro suyo, estuvo sin opción ninguna" y en el cuarto dio "algunos naturales magníficos". Fueron "extraordinarios algunos, pero no redondeó la faena", entonces se produjo una "decepción". "Vamos a ver, y ahora la gente se pregunta, ¿por qué?", ha dicho Amorós.

El cronista ha dicho que es "una solución muy fácil echar la culpa a los del 7, que son imposibles y que alguna vez se pasarán, pero Madrid exige y es así". Ha añadido que "la culpa de esto lo tienen los toros que eligen las figuras". Algo que "ya pasó en Sevilla en la Feria de San Miguel". "Y aquí no hay más que una figura que es Morante", ha apuntado Federico.

Morante durante la corrida.

Amorós ha señalado que "además hubo un contraste tremendo con el día anterior" en el que se lidiaron "toros encastados y exigentes de Adolfo Martín". En ese festejo "hubo muchísima emoción" y "todo lo que se hacía con esos toros se valoraba y era estupendo, cada uno en su estilo. Y entonces Ferrera y Román, estuvieron estupendos, cada uno a su manera, y salieron a hombros sin una sola protesta".

La "conclusión" según Amorós es que a "las figuras, y en este caso concretamente Morante, no les pedimos que maten Victorino o Miura, pero podían elegir dentro de Domecq algunos toros que, en principio, son encastados. Por ejemplo Santiago Domecq. ¿Qué pasa? Que Santiago Domecq va a las ferias y no lo matan las figuras, siendo lo que es más encastado que hay y lo más bravo de Domecq. Por eso mismo no lo quieren".

"La única explicación que yo encuentro es que están buscando la comodidad porque el toro que se deja. Las figuras se pasan, claro, porque esto no son matemáticas y es muy difícil. Y para Madrid eso o impide el triunfo o lo limita gravemente. La conclusión: en el pecado llevan la penitencia, pero si seguirán, porque si la afición no exige más, pues así es", ha dicho Andrés Amorós.

Esta última edición de 2026 de Al Alimón ha sido posible gracias a la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.