El II Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid reunirá a grandes referentes de la radio y la televisión

El II Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid ya tiene programación. La nueva edición del encuentro pondrá este año el foco en la relación entre radio, televisión y tauromaquia, reuniendo en Madrid a algunos de los principales directivos, periodistas y comunicadores del panorama nacional para analizar el presente de las retransmisiones taurinas y, especialmente, los retos que plantea el futuro.
Organizado por la Fundación Toro de Lidia (FTL) con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto cuenta con la dirección científica de Sixto Naranjo y Javier F. Mardomingo, y con la presencia de periodistas de gran relevancia en nuestro país.
A lo largo de la jornada, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro, responsables de las principales televisiones autonómicas, profesionales históricos de la radio, periodistas especializados y expertos en nuevos formatos abordarán cuestiones como el papel de la televisión pública en la difusión de la tauromaquia, la evolución de las retransmisiones, las posibilidades que ofrecen los nuevos formatos digitales o la necesidad de los grandes espectáculos de adaptarse a las nuevas formas de consumo.
Este congreso busca consolidar el liderazgo de Madrid en materia taurina, poner en valor la labor de los profesionales de la información y fomentar la presencia del toreo en los medios de comunicación. El Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid ya ha abierto oficialmente el plazo de inscripción, cuya participación será totalmente gratuita y podrá formalizarse a través de la web. El encuentro está dirigido tanto a periodistas como a profesionales del sector taurino, aficionados a los toros y estudiantes de periodismo.
Programación de la jornada
- 09:30 – 09:45 Apertura – Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia
- 09:45 – 10:00 Inauguración
- 10:15 – 11:30 Mesa 1 – Toros en abierto: el papel de las autonómicas. Modera: Javier F. Mardomingo. Ponentes: José Antonio Sánchez (director de Telemadrid), Juan de Dios Mellado (director de Canal Sur) y Carmen Amores (directora de Castilla-La Mancha Media).
- 11:35 – 11:55 Conferencia magistral - Contar los toros en el futuro: la revolución de los formatos. Ponente: José Ángel Cuadrado Roca, coordinador digital del grupo COPE - ABSIDE Media. Periodista especializado en tecnología, ciencia e innovación. Director del programa Lo que Viene.
- 12:00 – 12:30 Coffee break
- 12:40 – 14:00 Mesa 2 – La retransmisión taurina hoy (y mañana). Modera: Elena Salamanca. Ponentes: Sixto Naranjo (Telemadrid), Martín de Blas (Castilla-La Mancha Media) y Juan Bazaga (Canal Extremadura).
- 16:00 – 17:00 Mesa 3 – La radio como espectáculo. Modera: Juanma Lamet (El Mundo). Ponente: José María García (periodista).
- 17:15 – 18:30 Mesa 4 – Radio, televisión y toros: el desafío de evolucionar. Modera: Julio Martínez (periodista de Onda Madrid). Ponentes: Javier Tebas (presidente de LaLiga) y Matías de la Puerta (CEO de One Toro).
- 18:30 – 18:40 Verdadero o falso – Rubén Amón
- 18:40 – 18:50 Clausura – Marta Rivera de la Cruz, delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.
- 18:50 – 19:00 El arrastre – Luis del Val