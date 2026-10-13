El II Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid reunirá a grandes referentes de la radio y la televisión

El II Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid ya tiene programación. La nueva edición del encuentro pondrá este año el foco en la relación entre radio, televisión y tauromaquia, reuniendo en Madrid a algunos de los principales directivos, periodistas y comunicadores del panorama nacional para analizar el presente de las retransmisiones taurinas y, especialmente, los retos que plantea el futuro.

Organizado por la Fundación Toro de Lidia (FTL) con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto cuenta con la dirección científica de Sixto Naranjo y Javier F. Mardomingo, y con la presencia de periodistas de gran relevancia en nuestro país.

A lo largo de la jornada, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro, responsables de las principales televisiones autonómicas, profesionales históricos de la radio, periodistas especializados y expertos en nuevos formatos abordarán cuestiones como el papel de la televisión pública en la difusión de la tauromaquia, la evolución de las retransmisiones, las posibilidades que ofrecen los nuevos formatos digitales o la necesidad de los grandes espectáculos de adaptarse a las nuevas formas de consumo.

Este congreso busca consolidar el liderazgo de Madrid en materia taurina, poner en valor la labor de los profesionales de la información y fomentar la presencia del toreo en los medios de comunicación. El Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid ya ha abierto oficialmente el plazo de inscripción, cuya participación será totalmente gratuita y podrá formalizarse a través de la web. El encuentro está dirigido tanto a periodistas como a profesionales del sector taurino, aficionados a los toros y estudiantes de periodismo.

La programación del evento.

Programación de la jornada