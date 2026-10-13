Los toros arrasan en Madrid: más de un millón de espectadores han acudido a Las Ventas en la temporada 2026

Se acabaron los toros en Madrid hasta 2027. Una temporada para el recuerdo que ha abarrotado la plaza de Las Ventas en 25 tardes en las que se ha colgado el cartel de no hay billetes. En esta campaña, que concluyó el pasado lunes con la Corrida de la Hispanidad que supuso el regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas, se han superado las cifras de espectadores de la de 2025, cuando asistieron 1.008.226 espectadores en los 62 festejos que se celebraron.

En 2026 y con dos festejos menos han acudido más espectadores que en 2025: 1.018.696 entradas vendidas según la empresa Plaza 1, la concesionaria de Las Ventas. Esta temporada, que empezó el domingo 22 de marzo y que acabó el 12 de octubre, ha tenido en sus 60 festejos celebrados casi 17.000 espectadores de media —16.978—, una cifra que aumenta en las dos ferias que tiran de la temporada: San Isidro y Otoño.

Durante la Feria de San Isidro 2026, que se celebró entre el viernes 8 de mayo y el domingo 14 de junio, acudieron a Las Ventas 611.818 espectadores y se colgó en 19 ocasiones el cartel de no hay billetes. En ese ciclo se superaron los 18.520 abonados y se cubrió el 95% del aforo con una media de 21.851 asistentes. En la Feria de Otoño que acaba de concluir se ha conseguido un récord nunca antes superado: 21.816 abonados, el 100% de los abonos disponibles de Las Ventas.

Cabe recordar que legalmente la empresa está obligada a reservar un porcentaje del aforo para el día del festejo, por lo que no se pueden sacar todas las localidades en el abono. El aforo total de Las Ventas es de 22.964 espectadores. Por la Monumental de la calle de Alcalá han pasado este otoño 175.858 personas. En ambas ferias, 28 festejos de San Isidro y 8 de Otoño, han acudido a Las Ventas 787.676 espectadores.

Está claro que el gran reto de Plaza 1 es conseguir que en el resto de la temporada fuera de los dos grandes ciclos continuados aumente la asistencia de público a Las Ventas, especialmente en el verano taurino, donde las cifras de público en la plaza de toros de Madrid son muy discretas. Aun así, la empresa de Rafael García Garrido ha conseguido revertir una tendencia a la baja y volver a colocar los festejos taurinos entre los planes preferidos de parte de los madrileños.