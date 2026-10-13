Morante saluda una ovación en un amargo regreso a Las Ventas

Morante de la Puebla, Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirmaba su alternativa, saludaron ovación tras la lidia del cuarto, segundo y primero, respectivamente, en la esperada cita del Día de la Hispanidad en la que se colgó el No hay billetes con un grandioso ambiente en los tendidos y se homenajeó a Ceuta. Entregada tarde de la terna, que se sobrepuso al escaso juego de los toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.

Morante de la Puebla estuvo muy entregado ante el cuarto. Lo puso todo ante un toro que se movió, pero no bien. Muy firme y dispuesto le plantó cara y le recetó un buen puñado de naturales con los que rugió Madrid, pese a que parte de la afición se puso en contra del cigarrero. Dos fueron carteles de toros. Tiró mucho de la embestida y expuso mucho en una faena en la que entró el tendido por su insistencia en conseguir algo grande. Con el acero no estuvo acertado y saludó ovación. Su primero no tuvo entrega y no le ayudó al triunfo.

Aarón Palacio dejó una gran imagen en su confirmación. El primero fue un buen toro de Garcigrande, el mejor de la tarde. Embistió con clase y transmisión en la muleta y bien lo entendió Palacio, conectando pronto con los tendidos. Lo mejor lo consiguió con la diestra, sobre todo en una cuajada y gran última serie que elevó la faena. Una confirmación de buen toreo y un gran concepto. En el sexto, de Cuvillo, estuvo dispuesto y no se dejó nada desde el capote, aunque el toro no ayudó a que la labor tomara vuelo.

Héctor Gutiérrez consiguió lo mejor con su primero, de Núñez del Cuvillo, un toro que mejoró su condición en la muleta. Toreó bien con la diestra, en tandas de mucho poso con muletazos de buen trazo, componiendo mucho. Al natural, también dejó buenos momentos, en una faena que no terminó de llegar a su culmen. Saludó ovación tras un cierre por bernadinas y una buena estocada. El quinto no le ayudó nada.