Morante regala a Luis de la Fuente un vestido de torear con el que triunfó en Las Ventas

Morante de la Puebla está a punto de concluir su temporada europea con una doble comparecencia en la Feria del Pilar de Zaragoza los días 16 y 17 de octubre donde toreará junto a veteranos y jóvenes promesas del toreo como Sebastián Castella, Diego Urdiales, Aarón Palacio o El Mene. Antes de ir a la capital de Aragón el cigarrero toreó en Valencia el Día de la Comunidad Valenciana y en Madrid en la Corrida de la Hispanidad.

En ambos festejos estuvo presente el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, al que poco después Morante de la Puebla ha obsequiado con un vestido de torear con historia. En las historias de Instagram del apoderado y hombre de confianza de Morante, Pedro Jorge Marques, se ve al cigarrero posando junto al seleccionador campeón del mundo y con el traje con el que Morante casi roza la gloria en Las Ventas en la Corrida de Beneficencia de 2022, asegura Mundotoro.

⭐️ ¡Nuestro seleccionador campeón del mundo nos acompañó hoy en la Plaza de Toros de Valencia! 💛❤️💙 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘 no quiso perderse la corrida de toros del Día de la Comunidad Valenciana y Morante de la Puebla le brindó el primer toro de la tarde. pic.twitter.com/tYlKM8M870 — Plaza de Toros de Valencia (@plazadevalencia) October 9, 2026

El pasado viernes en la plaza de toros de Valencia el cigarrero brindó a De la Fuente el primer toro de la tarde. Es habitual ver a Luis de la Fuente en las plazas de toros donde ha acompañado en numerosas ocasiones al diestro extremeño Emilio de Justo, al que ha apoyado en los últimos años. De la Fuente suele dar su opinión sin complejos sobre la Fiesta, una rareza en los tiempos que corren.

El seleccionador nacional de fútbol no es el único deportista de alto nivel que ha acompañado a Morante en los últimos días. El campeón del mundo de Rallys y del Dakar, Carlos Sainz, visitó a Morante de la Puebla el pasado 12 de octubre en el Hotel Wellington de Madrid antes de la Corrida de la Hispanidad y en Las Ventas el cigarrero le brindó el cuarto toro de la tarde. Sainz y Morante también posaron con un vestido de torear que regaló el torero al piloto y este le correspondió con el mono con el que corrió el último Dakar.