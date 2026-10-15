Telemadrid tendrá un canal taurino con contenido exclusivo

Con los datos de afluencia a la plaza de toros de Las Ventas esta temporada en la mano, se puede decir que la tauromaquia está de moda en Madrid. No sólo los datos de afluencia al coso de la calle de Alcalá demuestran que el interés por la Fiesta está en aumento, también el hecho de que sigue aumentando la presencia de los toros en la televisión en abierto.

Las cadenas públicas autonómicas han tomado el relevo de las privadas y la audiencia que están teniendo con estas retransmisiones señala que el interés del público es genuino. La gente tiene ganas de toros y, en concreto, desde Las Ventas. La retransmisión de la Feria de San Isidro fue un éxito de audiencia en Telemadrid y esta Feria de Otoño que acaba de concluir ha conseguido muy buenos datos de share tanto en el canal público madrileño como en la valenciana A Punt y Castilla-La Mancha Media, que emitieron la Corrida de la Hispanidad con Morante de la Puebla.

La cadena pública madrileña no emitió íntegra la Feria de Otoño y sólo dio en abierto los tres últimos festejos: la novillada en solitario de Álvaro Serrano del sábado 10 de octubre, el mano a mano entre Antonio Ferrera y Román con toros de Adolfo Martín y la Corrida de la Hispanidad con Morante, Héctor Gutiérrez y la confirmación de alternativa de Aarón Palacio. Según La Razón, la gesta en la que Álvaro Serrano fue herido tuvo 94.000 espectadores de media y un 10,9% de share y una audiencia acumulada de 195.000 personas. El domingo 11 tuvieron unos datos similares y el lunes 12 hubo 91.000 espectadores, un 9,9% de share y 176.000 espectadores llegaron a conectarse en algún momento.

🐂#TOROS: DESDE LAS VENTAS en @telemadrid obtuvo 232.000 ESPECTADORES ÚNICOS ➡️La retransmisión reunió a 122.000 espectadores de medio y logró un 11,3% de cuota de pantalla. pic.twitter.com/3ECnYWCAJ9 — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 13, 2026

La apuesta de Telemadrid por la retransmisión de festejos no se queda en la Feria de San Isidro, la Copa Chenel, el Circuito de Novilladas de la CAM o la Feria de Otoño, ya que esta temporada ha emitido una corrida de toros desde la Feria de Albacete y este sábado 17 de octubre a las 17:00 horas emitirán el tradicional festival taurino desde Chinchón con novillos de Victoriano del Río, El Pilar, Daniel Ruiz, La Cercada, Antonio Palla y José Vázquez para Paco Ureña, Fortes, Fernando Adrián, David Galván y los novilleros Emiliano Osornio, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.

Una apuesta que se ha incrementado con el anuncio de la creación de un canal taurino con contenido exclusivo al que se podrá acceder con la aplicación TLMad. El anuncio lo hizo el director general del ente madrileño, José Antonio Sánchez, en la entrega de los XXIV premios taurinos de Telemadrid que premiaron al matador de toros Alejandro Talavante y al ganadero Victoriano del Río y tuvieron un recuerdo para el periodista fallecido Miguel Ángel Moncholi, impulsor de estos galardones. Cuenta Mundotoro que el nuevo canal "contará tanto con las emisiones en directo de la temporada como con un archivo histórico de retransmisiones de la cadena autonómica totalmente gratuito".