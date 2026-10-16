De Sevilla a Zaragoza: Morante remata un año de 52 paseíllos con su futuro en el aire

Morante de la Puebla está a punto de terminar en Zaragoza su temporada taurina 2026 en Europa. Por ahora no está anunciado en ninguna de las ferias americanas, por lo que el cigarrero seguramente no volverá a torear hasta 2027. O quizá no y no vuelve a los ruedos. Con Morante nunca se sabe, ya que en alguna entrevista ha dejado caer que llega al final de la campaña exhausto y dejando en el aire su futuro.

El torero, que acaba de cumplir 47 años, el 29 de junio de 2027 celebrará los 30 años de alternativa, por lo que la del próximo año podría ser una campaña muy especial si al final decide volver a torear. Desde muchos sectores se le ha criticado el planteamiento de la temporada actual que va a concluir en Zaragoza con 52 paseíllos. Los dos últimos serán consecutivos. Este viernes 16 una corrida de Hnos. García Jiménez y el sábado 17 una corrida con seis toros de ganaderías diferentes.

Morante hará doblete en la Feria del Pilar de Zaragoza 2026 como ha hecho en varias ocasiones esta temporada en Jerez de la Frontera, Aranjuez, Salamanca, Marbella, Alicante, Santander y Málaga. En Sevilla ha estado cinco tardes y en El Puerto de Santa María cuatro repartidas en dos fines de semana, un hecho pocas veces repetido que fraguó el empresario Carlos Zúñiga con la idea de que fuera un acontecimiento. Morante ha colgado el cartel de no hay billetes en prácticamente todas las tardes que ha toreado esta temporada.

En la capital de Aragón, Morante está anunciado con Sebastián Castella y Aarón Palacio en su primera tarde, en la que lidiarán un encierro de García Jiménez, y con Diego Urdiales y El Mene en la segunda con toros de José Vázquez, Zalduendo, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y Carmen Lorenzo. En ese festejo el cigarrero dará la alternativa a El Mene.

52 tardes de Sevilla a Zaragoza

La temporada 2026 de Morante de la Puebla quizá no haya sido tan redonda como la de 2025, pero sí ha sido una gran campaña en la que el cigarrero se ha convertido en el torero que más público atrae consiguiendo hitos como vender el 100% del abono disponible de Las Ventas para la Feria de Otoño. También la de la antológica faena en la Maestranza el 16 de abril al cuarto toro de Álvaro Núñez en la que llegó a poner banderillas sentado en una silla, pero falló con los aceros. En la recuperada corrida del Corpus del 4 de junio sí salió por la Puerta del Príncipe, la tercera de su carrera.

Quizá la campaña 2026 de Morante de la Puebla no ha sido tan triunfal como la de 2025, pero el cigarrero ha toreado en casi todas las plazas de primera categoría. En el primer tramo de la temporada lo hizo en Sevilla, Pamplona, Málaga y Bilbao y en el segundo en Valencia, Madrid y, ahora, Zaragoza. Las únicas que no ha pisado han sido la de Córdoba porque no estuvo anunciado en la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026 ni la de San Sebastián porque sufrió un cólico nefrítico que le impidió hacer el paseíllo en su Semana Grande.

Del Domingo de Resurrección de Sevilla a la penúltima tarde de la Feria del Pilar de Zaragoza Morante habrá hecho 52 paseíllos, uno más que en su histórica temporada 2025. Ha toreado en ferias de capitales de provincia y también en pueblos. Fuera de España sólo ha toreado en Lisboa, ya que el único compromiso que tenía en Francia fue anulado por la presión animalista.