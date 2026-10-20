La Junta anuncia la creación de Andatauro, una plataforma para digitalizar y promover el patrimonio taurino

La Junta de Andalucía ha dado un paso más en su apoyo y difusión de la tauromaquia dentro de la Estrategia de Tauromaquia hacia 2030 que se aprobó a finales de septiembre en el Consejo de Gobierno. Se trata de una nueva manera de modernizar y gestionar la celebración de festejos de cara a la administración y una herramienta digital para promover el patrimonio taurino.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido este martes en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA) donde se han abordado estos temas una vez que ha concluido el grueso de la temporada taurina en España a falta de algunos festejos localizados.

Antonio Sanz ha dicho que a partir de "la próxima temporada" la Junta de Andalucía va a permitir la "digitalización de las actas taurinas" con una estrategia para "adaptar la tauromaquia a las nuevas posibilidades tecnológicas" y ofrecer mejores servicios tanto a los profesionales del sector como a los aficionados. En este sentido, ha anunciado "la creación de un portal web y una aplicación para los móviles que se llamará Andatauro. Se trata de la primera plataforma pública integral dedicada a la tauromaquia que pretende convertir a Andalucía, una vez más, en un referente nacional de la digitalización, la conservación y la promoción del patrimonio taurino".

🐂📲 Hoy hemos celebrado el Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, en el que seguimos avanzando en la modernización del mundo taurino. Para la próxima temporada vamos a implantar la digitalización de las actas taurinas y la creación del portal web ANDATAURO, la primera… pic.twitter.com/Z8PrswMX5y — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) October 20, 2026

"Será una vía de comunicación al aficionado, pero también a todos los sectores de lo que es la fiesta, las noticias de la fiesta, la información respecto a la fiesta, la difusión y la promoción de la fiesta incluida la posibilidad de ver hasta las imágenes de la RTVA", ha dicho el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras atender a los medios una vez concluido el CATA. Cree que con esta herramienta se puede "avanzar hacia una tauromaquia más accesible y conectada, aprovechando las posibilidades de la tecnología para fortalecer el sector y poner en valor su dimensión cultural, turística y económica".