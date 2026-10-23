Abierto el plazo de inscripción para los matadores de la Copa Chenel 2027

La Fundación Toro de Lidia ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para los matadores de toros que quieran participar en la Copa Chenel 2027 y ser los sucesores del mexicano Héctor Gutiérrez, el último de los toreros que se ha alzado con este galardón. La séptima edición del certamen inicia así el proceso de selección de los profesionales que formarán parte de la próxima temporada.

Los interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo martes 10 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, cumplimentando este formulario. Para participar, deberán haber tomado la alternativa más tarde del 1 de enero de 2014, no haber quedado entre los 20 primeros puestos del escalafón en 2026 y no haber toreado ese año en cuatro o más plazas de primera categoría de España o Francia.

Los matadores que ya hayan participado en ediciones anteriores también podrán presentar su candidatura, siempre que cumplan estos requisitos. Además, cumpliendo los requisitos anteriores, tendrán preferencia para participar en la Copa Chenel 2027 los matadores que hubieran triunfado en alguno de los circuitos de novilladas de la Liga Nacional de Novilladas. La organización también podrá seleccionar hasta tres matadores que no cumplan alguno de los requisitos anteriores, siempre que estén inscritos y se trate de casos excepcionales y justificados.

Las candidaturas serán valoradas por una comisión en la que estarán representadas la Unión de Toreros, la Asociación Nacional de Organizaciones de Espectáculos Taurinos (Anoet), Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles, la Real Unión Nacional de Criadores de Toros de Lidia, la Fundación Toro de Lidia y Comunidad de Madrid con, al menos, un representante de cada entidad.

Todos los participantes deberán tener una adecuada reputación en el sector taurino y acreditar que cumplen las obligaciones laborales. Para ello, tendrán que presentar un certificado ante la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo Nacional Taurino.