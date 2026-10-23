OneToro desembarca en Acho para televisar dos corridas con triunfadores de Las Ventas este fin de semana

La plaza de toros de Acho en Lima es una de las más antiguas del mundo. Fue inaugurada en el año 1766 y en su ruedo han toreado casi todas las figuras del toreo de la historia. Desde hace 80 años celebra la Feria del Señor de los Milagros, una de las más importantes de la temporada taurina. Para la conmemoración de este año la empresa programó cinco corridas de toros y una novillada con picadores con figuras del toreo y novilleros emergentes.

Este fin de semana la Feria del Señor de los Milagros llega a su ecuador. En los dos primeros festejos, celebrados hace una semana, dejó una gran impresión el novillero catalán Mario Vilau, que cortó una oreja en el encierro de Camponuevo en el festejo que inauguró el serial, y el matador de toros de Salamanca Ismael Martín, que debutó en Lima cortando otro apéndice.

OneToro llega a Lima

El sábado 24 de octubre se lidia en Acho un encierro de El Capea y Carmen Lorenzo para Fernando Adrián, David de Miranda y Tomás Rufo. Tres matadores de toros con argumentos delante del toro y muchos triunfos a sus espaldas en las principales plazas españolas. Fernando Adrián sumó una Puerta Grande de Las Ventas el pasado San Isidro; De Miranda lleva dos temporadas arrasando por donde torea y Tomás Rufo ya se ha consolidado en la élite con actuaciones muy sonadas.

En la corrida del domingo 25 se lidian en la plaza peruana toros de Victorino Martín por tres especialistas: Morenito de Aranda, Román y el torero local Joaquín Galdós. El valenciano Román llega a Lima tras una exitosa temporada en la que ha abierto en dos ocasiones la Puerta Grande de Las Ventas. La primera en San Isidro en la corrida de Victorino Martín y la segunda hace unas semanas en la corrida de Adolfo Martín de la Feria de Otoño.

Estos dos festejos que suponen el ecuador de la Feria del Señor de los Milagros serán televisados en directo en el canal temático taurino OneToro. El del sábado 24 será a las 22:00 horas y el del domingo a las 21:00 horas debido al cambio horario. En Perú ambas corridas de toros son a las 15:00 horas.

Roca Rey y Galdós, por partida doble

El colofón a la Feria del Señor de los Milagros 2026 será el próximo fin de semana los días 31 de octubre y 1 de noviembre, pero esta vez sin las cámaras de televisión de OneToro. Ambas corridas de toros están protagonizadas por varias figuras del toreo españolas y peruanas, como es el caso de Andrés Roca Rey y Joaquín Galdós. El primero está anunciado dos días consecutivos y el segundo tendrá varios días entre festejo y festejo.

El 31 de octubre José María Manzanares, Alejandro Talavante, Roca Rey y Galdós lidiarán un encierro de Torrealta y al día siguiente Sebastián Castella y Roca Rey torearán mano a mano uno de Núñez del Cuvillo. El peruano aún tiene anunciado un compromiso este 2026 el próximo 21 de noviembre en la Monumental de Aguascalientes de México. Se trata de una corrida con toros de Peñalba junto a Diego Sánchez y Luis David Adame.