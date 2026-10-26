Las Ventas no descansa: Talavante, primer contratado para San Isidro 2027

Hace dos semanas, la temporada taurina en la capital de España concluyó tras 60 festejos en los que pasaron por Las Ventas más de un millón de espectadores, concretamente 1.018.696. Esta campaña de récord, de abonados en la Feria de Otoño con 21.816 abonados y de expectación, deja el listón muy alto a Plaza 1 para la confección de la siguiente, que comenzará, como viene siendo habitual, en el mes de marzo de 2027.

Con lo sucedido esta temporada aún reciente, la empresa que gestiona la monumental de Las Ventas, Plaza 1, ha dado el primer nombre que estará anunciado en la Feria de San Isidro de 2027. Se trata del que para Plaza 1 ha sido el triunfador del pasado ciclo primaveral, como ya lo fue del de 2025: Alejandro Talavante.

El matador de toros extremeño, que también fue reconocido por Plaza 1 como triunfador en 2025, salió por la Puerta Grande de Las Ventas por séptima vez en la primera corrida de San Isidro 2026 el 8 de mayo al cortar dos orejas a un toro de Núñez del Cuvillo. Unos días después, el 29 de mayo, cortó otra oreja a un toro de Torrealta.

Esta temporada, Talavante la ha concluido de manera precipitada tras sufrir una grave cornada en un festival benéfico en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a principios de octubre, pero manteniéndose líder del escalafón con 61 festejos y 76 orejas por encima de Roca Rey (58), Borja Jiménez (58), David de Miranda (52) y Morante de la Puebla (52).

En un comunicado, Plaza 1 ha asegurado que a la contratación de Alejandro Talavante para la Feria de San Isidro 2027 "le seguirán las de las principales figuras y toreros triunfadores con méritos propios en Las Ventas por sus actuaciones en 2026". La empresa de Rafael García Garrido, con el que Talavante posó en el Ayuntamiento de Madrid para anunciar la contratación para San Isidro 2027, añade que "ya trabaja en el repaso y reseña de las corridas de toros y novilladas". En este sentido, destaca que "han trabajado los equipos de veedores para cumplir con el exigente reto de abarcar la exigencia de toda la temporada de 2027 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid".