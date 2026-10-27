Máximo García Padrós, cirujano de Las Ventas: "Teníamos dos policías en la puerta y ese torero no salía"

Máximo García Padrós, cirujano de la enfermería de la plaza de toros de Las Ventas, explicó en la sección Los Libros, del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, quién tiene la última palabra cuando un torero herido quiere volver al ruedo. Isabel González le planteó la duda: "¿Y quién decide si el torero puede volver al ruedo? ¿Es el propio matador el que elige o es usted el que tiene la última palabra?" La respuesta del cirujano describe cómo ha cambiado la norma no escrita de la enfermería en las últimas décadas.

La placa en Las Ventas

García Padrós acudió al programa junto a Andrés Amorós para presentar su libro, Reja de enfermería: Las Ventas 1931 a 2021, de Editorial Temple. Se trata de una obra que reúne historiales clínicos de percances graves. Según explicó Amorós, se le ha dedicado hace muy poco un azulejo en Las Ventas, como a los grandes toreros, porque lleva 60 años en la enfermería de la plaza. Amorós recordó también que es el sucesor de su padre, Máximo García de la Torre.

Dos policías en la puerta de la enfermería

El cirujano empezó por cómo se hacían las cosas cuando él llegó a la plaza. "Antes, cuando uno decía: 'Pronóstico reservado que le impide', teníamos dos policías en la puerta y ese torero no salía", explicó. Y añadió: "Eso era así". García Padrós lo atribuyó a la autoridad del médico: "Por orden del médico, que daba orden y se le hacía caso".

Esa autoridad ya no basta para retener a un torero en la enfermería. García Padrós reprodujo lo que le dicen hoy algunos matadores heridos cuando quieren volver a la plaza: "Soy mayor de edad, firmo el alta voluntaria y me voy, y luego me opera cuando salga".

El cirujano aseguró que no es un caso aislado y puso nombres. "Me ha pasado con Abellán, con López Simón, con Perera", enumeró, antes de añadir a Talavante. Amorós apuntó que Perera triunfó, y García Padrós completó la frase: "con Talavante, que triunfó, salieron además los tres salieron por la puerta grande".

Toreros de otra pasta

Para explicar por qué un herido insiste en volver, García Padrós habló de la resistencia física de los toreros. Como si estuviesen hechos de otra pasta, y él respondió: "No, bueno, aparte de que son de otra pasta, ¿no?" El cirujano puso un ejemplo doméstico. Recordó que un chaval de 17 o 18 años se pone delante de un animal de 500 kilos y que "yo siempre pongo el ejemplo que te das con la pata de la mesa y estás una semana fastidiado". En cambio, para ellos, añadió, "un simple pellizco". "Bueno, pues se vuelven a poner inmediatamente y hay veces que con una herida siguen toreando y matan al toro y luego ya ves que tiene una cornada y que hay que operarlo", señaló.

Influye además el compromiso con la temporada. Según García Padrós, el torero se debe a su público y, si tiene más corridas firmadas, "lo primero que te preguntan es si van a poder torear tal día, aunque sea a los 7 días, 4 días". El cirujano citó los casos recientes de Talavante y de Morante en Sevilla, y después el de Roca Rey: "y dices: '¿Esto cómo es posible?'"

Lo que el torero no ve

Que un torero se sienta capaz de seguir no significa que esté bien. García Padrós explicó que hay veces que, sin romper el traje, el torero puede tener roto el músculo, hernias musculares o hematomas.

Amorós recordó una tarde en Las Ventas en la que un torero sufrió una voltereta y parecía no llevar ninguna herida. Lo vio con los prismáticos, apoyado en la barrera, solo, sin que nadie le hiciera caso, hasta que lo recogieron y lo llevaron a la enfermería: tenía neumotórax. García explicó que estaba haciendo ya lo que llamamos un bamboleo mediastínico. Según el cirujano, el torero tenía también una herida en la pierna y atendían más la herida en la pierna, mientras el problema del tórax era el que podía matarle.

Cinco fallecidos en Las Ventas

Amorós planteó el riesgo del alta voluntaria: a veces se equivocan, están en malas condiciones y el toro los vuelve a coger. García Padrós lo confirmó: "Claro, a veces se equivocan, claro". El cirujano trabaja con un margen estrecho cuando la tarde se complica. Según explicó, el equipo de la enfermería lo forman nueve personas, y algunas más en los días de campanillas. Recordó también que se han suspendido ya seis o siete corridas en Las Ventas porque los tres matadores pasaron por la enfermería. En su libro, explicó, recoge que desde 1931 hasta 2021 ha habido cinco fallecidos en la plaza.

García Padrós cerró ese tramo de la conversación con el caso de un torero al que no nombró y que no aceptó su criterio: "me pasó pues también con otro torero, que le dijimos que no podía salir, salió, saltó la barrera y estaba el toro, le cogió y ya nos lo trajeron".