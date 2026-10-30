Cambio de fecha: la Gran Final de la Liga Nacional de Novilladas se celebrará el domingo 1 de noviembre

Debido a la tragedia ferroviaria acontecida el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda y, manteniendo el respeto por los tres días de luto decretados a nivel nacional, se ha tomado la decisión de posponer 24 horas la novillada de Sanlúcar de Barrameda.



El festejo, que estaba anunciado para el sábado 31 de octubre, pasará a celebrarse el domingo 1 de noviembre a las 17:00 horas. Un cartel en el que harán el paseíllo Sergio Rollón, Marco Polope, Manuel Quintana, Jorge Oliva y Pepe Martínez con novillos de Fuente Ymbro.



Desde la Fundación Toro de Lidia queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas y una pronta recuperación a todos los heridos, así como ensalzar la labor de todos los trabajadores, voluntarios y cuerpos y fuerzas de seguridad que se han volcado para prestar sus servicios en unas horas tan trágicas para la sociedad española. Al finalizar el paseíllo se guardará un minuto de silencio en recuerdo de todas aquellas personas fallecidas en el accidente.

Así son los actuantes

La temporada 2026 pondrá su broche final este sábado con la Gran Final de la Liga Nacional de Novilladas que acoge la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda por tercer año consecutivo. Un cartel en el que están los cinco triunfadores de los circuitos celebrados este año y quienes matarán la novillada de Fuente Ymbro. El festejo dará comienzo a las 17:00 horas y se podrá seguir a través de Canal Sur.

Sergio Rollón abre el cartel. El triunfador del Circuito de Madrid llega con la firme intención de "quitarme el traje de luces estando contento conmigo mismo y habiendo dejado en los aficionados las ganas de volverme a ver porque hayan disfrutado en Sanlúcar". El Circuito Valenciano lo ganó a primeros de octubre Marco Polope, quien llega a la gran final "sabiendo que me juego mucho y espero sentir que la afición tiene una motivación para la temporada que viene llamada Marco Polope".

El tercer integrante del cartel "juega en casa". Es Manuel Quintana, quien se alzó con el Circuito de Andalucía y en Sanlúcar "quiero hacer el toreo que me emociona y demostrar el porqué puedo ser uno de los nombres importantes de 2027". Jorge Oliva fue el triunfador del Circuito de Castilla y León, un certamen que le ha abierto muchas puertas durante el verano. Ahora llega a Sanlúcar con la firme intención de "salga bueno o no el novillo, ser capaz de entenderlo y torearlo como yo lo siento, porque quiero demostrar que tengo la capacidad para alzarme con el triunfo y ser un novillero destacado". Cierra el cartel Pepe Martínez, triunfador del Circuito de Extremadura, quien quiere "dejar en Sanlúcar la imagen de un novillero en constante evolución pero que ilusiona a los aficionados".

La novillada reseñada es de Fuente Ymbro, quienes han lidiado en las dos últimas temporadas, habiendo dejado novillos importantes como el lidiado en 2025 por Mario Vilau, que cortó las dos orejas y rabo y el astado fue premiado con la vuelta al ruedo. La ilusión de Ricardo Gallardo en este último festejo de la temporada está en que la novillada sirva para el triunfo y culmine con una nota alta un año importante para la casa.



La novillada se podrá seguir a través de las cámaras de Canal Sur TV con Enrique Romero al frente de la retransmisión, acompañado en los comentarios por el maestro Ruiz Miguel y Noelia López en el callejón.

¿Qué hacer con las entradas compradas?

Las entradas adquiridas para la anterior fecha se podrán utilizar en la novillada el domingo. Se podrán seguir comprando en las taquillas de la plaza en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y el día del festejo desde las 10:00 hasta el comienzo del mismo.

Para la devolución de entradas, se podrá realizar en las taquillas de la plaza de toros si se compraron de manera física y, a través de Bacantix, si se adquirieron de manera online.