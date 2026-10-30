Muere en el accidente de Urda el apoderado Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez

Este jueves se ha confirmado que el apoderado Antonio Vázquez Ruano (Linares, 1951 - Urda, 2026) falleció en el accidente ferroviario de Urda en el que hasta la fecha se han contabilizado 69 fallecidos, centenares de heridos y numerosos desaparecidos. A primera hora del jueves la familia había emitido un comunicado para constatar que seguían buscándole desde que se conoció el alcance entre el tren AVE 2080 y el Iryo 6076 en esta localidad toledana y en el que agradecían las muestras de cariño recibidas.

Hubo un momento de esperanza en esa búsqueda cuando vieron que su nombre estaba en la base de datos del Hospital de Toledo, pero los familiares acudieron a este centro hospitalario donde confirmaron que no sabían nada del desaparecido. Cuenta El Mundo que Antonio Vázquez iba en el coche número 8 del AVE siniestrado, uno de los más afectados en el choque de Urda.

Antonio Vázquez, que trató de ser torero, acompañó durante su carrera a su hermano, la figura del toreo de los años 80, Curro Vázquez, quien tuvo una despedida a lo grande en Las Ventas en el festival a favor de Antoñete de la mañana del 12 de octubre de 2025 por la que recibió el Premio Nacional de Tauromaquia. Una vez retirado Curro, él y Antonio se dedicaron al apoderamiento de toreros. La última perla que estaba en las manos de Antonio Vázquez fue el torero sevillano Pablo Aguado, al que llevaba junto a su hijo Fran Vázquez.

Precisamente, Antonio Vázquez iba en el AVE siniestrado camino de Andalucía para visitar fincas e ir preparando la temporada 2027 de Pablo Aguado. Un torero que ha tenido grandes momentos en esta campaña que acaba de concluir donde volvió a salir por la Puerta del Príncipe en la Feria de San Miguel y dejó grandes tardes en Aranjuez y El Puerto de Santa María.