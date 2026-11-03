Roca Rey triunfa en Lima y consigue su quinto Escapulario de Oro

El matador de toros Andrés Roca Rey ha vuelto a ser profeta en su tierra. Este fin de semana ha concluido la Feria del Señor de los Milagros de Lima y el diestro peruano ha sido declarado triunfador consiguiendo su quinto Escapulario de Oro, uno de los premios más prestigiosos del mundo del toro tras torear dos tardes consecutivas en la plaza de Acho, la más antigua de América.

Roca Rey con el Escapulario de Oro

Roca Rey hizo doblete en el 80 aniversario de la Feria del Señor de los Milagros al igual que Joaquín Galdós, con el que compartió cartel en el festejo del 31 de octubre en el que Galdós salió como triunfador. Este encierro de Torrealta remendado con reses de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto fue lidiado por José María Manzanares, Alejandro Talavante y los dos toreros peruanos. Roca Rey saludó una ovación y recibió palmas en sus dos toros.

En el mano a mano con Sebastián Castella del domingo 1 de noviembre con toros de Núñez del Cuvillo, Roca Rey cortó cuatro orejas con los tendidos de Acho a rebosar, como había sucedido el día anterior. Con este festejo se puso el broche de oro a la Feria del Señor de los Milagros de Lima 2026 que tuvo dos festejos televisados por primera vez en OneToro en un ciclo muy exitoso por el que han pasado más de 60.000 espectadores. Uno de esos festejos fue una importante corrida del debutante en Acho Victorino Martín, ganadería premiada con el Escapulario de Plata.

Andrés Roca Rey se ha quedado esta temporada segundo en el escalafón taurino con 58 festejos en los que ha cortado 116 orejas y 6 rabos. El torero limeño fue superado en festejos por Talavante (61) e iguala a Borja Jiménez en el número de corridas aunque con más triunfos. Cuarto y quinto en el escalafón han sido David de Miranda y Morante de la Puebla con 52 festejos. En Lima, Roca Rey se equipara a Enrique Ponce y Sebastián Castella con cinco Escapularios de Oro. Además de esta temporada, el diestro peruano lo consiguió también en 2016, 2017, 2018 y 2022.

De Perú a México

Tras su paso triunfal por la Feria del Señor de los Milagros, Andrés Roca Rey no vuelve a torear hasta finales del mes de noviembre y en México. El torero limeño torea en la Monumental Lorenzo Garza de Monterrey el 20 de noviembre un encierro de El Junco junto a Octavio García el Payo y Bruno Aloi.

Al día siguiente, 21 de noviembre, Roca Rey participa en el aniversario de la Monumental de Aguascalientes lidiando un encierro de Peñalba junto a Diego Sánchez y Luis David Adame. El domingo 29 de noviembre viajará a Tlaxcala, donde en la Monumental El Pana de Apizaco torea otro encierro de Peñalba con Sergio Flores y Luis David Adame.