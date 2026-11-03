Sergio Rollón, triunfador de la Liga Nacional de Novilladas 2026

La temporada taurina 2026 ha puesto su broche final este fin de semana en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. La Gran Final de la Liga Nacional de Novilladas ha dejado un nuevo triunfador y se cierra una campaña para el recuerdo. El ganador ha sido el novillero Sergio Rollón, triunfador del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid 2026.

Recibió Sergio Rollón a Zalagardo, de Fuente Ymbro, por verónicas en el tercio y lo sacó a los medios. Quitó por tafalleras. Inicio de la faena de muleta de rodillas en los medios por derechazos. Pronto cambió al pitón izquierdo. Con clase el de Fuente Ymbro al que le hacía falta un empujón en el inicio de cada tanda.

Se acopló bien Sergio Rollón a lo que el novillo exigía y dejó, en la parte media de la faena, los momentos de mayor transmisión y profundidad por ambos pitones. Cerró por manoletinas de rodillas y mató de estocada entera ligeramente caída. Dos orejas que le sirvieron para ser elegido triunfador de la Liga Nacional de Novilladas 2026. El novillo de Fuente Ymbro recibió una ovación en el arrastre.

El resto de actuantes

Al segundo de la tarde lo recibió Marco Polope en la puerta de chiqueros. Quitó por gaoneras en los medios. Inició por estatuarios en la segunda raya y remató por naturales. Buena condición del novillo al que Polope llevó en corto por el pitón derecho. Más recorrido por naturales por donde animal y novillero se acoplaron, dejando tandas con gusto y calado. Cerró por manoletinas y mató de estocada entera en lo alto. Oreja y ovación en el arrastre.

Al tercero de la tarde lo paró Manuel Quintana por verónicas en el tercio. Inició doblándose por el pitón derecho y dejó un cambio de mano con un gusto especial. Firme el novillero cordobés, tuvo calidad el astado por el izquierdo, por donde metía bien la cara y tenía repetición. Formó un lío Quintana en la parte media de la faena, dejando los mejores compases de la tarde. De igual calidad por el pitón derecho. Muy asentado Quintana ante un novillo que ofrecía grandes posibilidades, pero encastado. Cerró con ayudados por el izquierdo. Mató tras tres pinchazos. Oreja tras aviso.