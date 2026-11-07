El festival benéfico en la Maestranza impulsado por Roca Rey recaudó 231.650 euros

El festival taurino a beneficio de la Acción Social de la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla celebrado el pasado 4 de octubre con lleno en los tendidos de la plaza de toros de Sevilla recaudó 231.650 euros, según los datos presentados este viernes en el salón de carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla durante el acto de balance económico del festejo.

Una presentación a la que ha asistido el Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Marcelo Maestre León; el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez; el Hermano Mayor de la Estrella, Carlos Martín Vázquez; el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón; y la presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina Montes. Los beneficios del festival se destinan a la Obra Social de la Hermandad de la Estrella y a Autismo Sevilla, dos entidades que desarrollan una importante labor social y asistencial en la ciudad.

Durante la presentación de los resultados se puso de manifiesto el éxito de una iniciativa que ha sido posible gracias a la implicación del matador de toros Andrés Roca Rey, la Real Maestranza, la empresa Lances de Futuro; las dos hermandades, las instituciones, los medios de comunicación y, especialmente, la respuesta de los aficionados que llenaron la plaza.

Por su parte, desde Autismo Sevilla se destacó que el objetivo de la entidad es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Sus representantes agradecieron especialmente a la Hermandad de la Estrella haber contado con la asociación, así como a la Maestranza, Lances de Futuro, Roca Rey y a todos los aficionados que llenaron la plaza. "Este dinero para nosotros es fundamental y es lo que nos permite seguir trabajando por las personas que atendemos a diario", señalaron.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, calificó el resultado de "éxito total" y agradeció la colaboración de todos los participantes, con una mención especial a Roca Rey por su implicación en el proyecto. También tuvo palabras de reconocimiento para los medios de comunicación por la difusión del festival, destacando que su labor resulta fundamental para dar visibilidad a iniciativas como esta y a la actividad de las dos entidades beneficiarias. Garzón agradeció igualmente el trabajo de todas las personas que han contribuido a alcanzar esta recaudación y puso en valor la respuesta solidaria que ha acompañado al festejo.

En el acto también se destacó la implicación de la ciudad de Sevilla. En este sentido, Ricardo Sánchez señaló que "Sevilla, cuando se le requiere, está a la altura", como volvió a demostrar el pasado 4 de octubre. Asimismo, subrayó que la jornada fue el resultado del esfuerzo conjunto de todos los que participaron y puso en valor el carácter solidario de Sevilla y de la Tauromaquia, especialmente ante la importante labor que desarrollan la Hermandad de la Estrella y Autismo Sevilla.

La recaudación de 231.650 euros consolida así el festival benéfico impulsado por Roca Rey como una destacada cita solidaria en la Real Maestranza, demostrando la capacidad de unión y compromiso del mundo del toro con las entidades sociales y con quienes más necesitan su apoyo.